Mit und ohne Waffe rennen

Einst war Wiedlisbach ein gängiger Name in der Schweizer Laufsportszene. Doch in den letzten Jahren ist das Interesse abgeflaut, Rennen haben hier seit dem Jubiläumswaffenlauf im Jahr 2016 keine mehr stattgefunden.

Dieser Entwicklung will Emil Berger mit dem ersten Frühlingslauf am kommenden Sonntag nun Gegensteuer geben. Das Konzept: Erstmals gehen Läufer mit und ohne Waffen am Rücken gemeinsam und auf der gleichen Strecke an den Start.

«Ich habe schon lange von einem solchen Anlass geträumt, aber kein Veranstalter wollte so etwas durchführen», sagt Berger. Also hat er die Sache in die Hand genommen. Der 52-Jährige ist selber passionierter Läufer, seit Jahren präsidiert er das Organisationskomitee des Niederbipper Waffenlaufes. Für ihn sei klar gewesen: «Wenn ich nochmals etwas ins Leben rufe, dann nur einen solchen Anlass.»