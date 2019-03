Den Ober freut es ganz besonders, dass auch während des Kinderumzugs am Montag kein einziger Regentropfen fiel. Um den Nachwuchs ist ihm sowieso nicht bange: Für den Kinderzmorge in der Markthalle waren über 570 Anmeldungen eingegangen.

Eröffnung vorverlegen?

Auch mit dem Gönnerabend ist Stefan Spahr alles in allem zufrieden. «Es geht in die richtige Richtung.» Dennoch sei der Anlass immer noch eine Baustelle. Daran hat auch der Wechsel bei den Lokalen — vom katholischen Kirchgemeindehaus zum Old Capitol — noch nichts geändert: Im Forum Geissberg waren etwa 150 Plätze besetzt (von maximal 190), im Hotel Bären knapp 170 (200) und im Old Capitol etwa 80 (120).

Jene Gönner, die bisher das Kirchgemeindehaus besucht hätten, habe man leider verloren, bilanziert Spahr. «Sie haben nicht in ein anderes Lokal gewechselt.» Dafür seien im Old Capitol neue Gönner hinzugekommen. Unter ihnen auch viele junge Fasnächtler, freut er sich. «Es fand eine neue Durchmischung statt.»

Gut angekommen ist laut Spahr eigentlich auch die neu durchgeführte Aussentour am Freitag, welche die Guggen unter anderem nach Bleienbach und Roggwil führte. Schade hingegen sei es, dass die Gassen in Langenthal am Freitag frei bleiben mussten von den Guggen.

Giggerig, loszulegen

«Dabei wären diese giggerig darauf, schon am Freitag loszulegen», so Spahr. Das sei daher ein Thema, über das man in der Fasnachtsgesellschaft innerhalb des LFG diskutieren müsse, schon beim Erbsmues am nächsten Freitag. Allenfalls, so die Überlegung von Ober Stephan Spahr, liesse sich die Gassenfasnacht künftig nicht erst am Samstag, sondern schon am Gönnerabend eröffnen.