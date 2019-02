Rockig und E-Gitarre-lastig, so klingen die beiden neuen Vereinslieder des Handballvereins Herzogenbuchsee (HVH). Warum der Sportverein überhaupt eigene Lieder hat, erklärt Jürg Lüthi: «Die zwei Songs sind dafür da, die Identität des HVH zu stärken, um in der Garderobe oder in der Halle beim Training und an Vereinsanlässen gespielt zu werden», meint das Vorstandsmitglied.