Das Parlament erhält damit Kompetenzen, um den Gesamtbestand an Personal auf der Verwaltung festzulegen. Die neue Regelung soll sicherstellen, dass der Stadtrat für jene Rahmenbedingungen zuständig ist, die für die Stadt kostenrelevant sind. Gleichzeitig soll der Gemeinderat eine «notwendige Flexibilität» erhalten, um seine öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Das heisst, er ist dafür zuständig, in einem operativen Stellenplan so viele Stellenprozente zu besetzen, wie gemäss Budget frei sind. Zudem kann er die konkreten Stellen selbst festlegen.

Letztmals wurde der Stellenplan im Jahr 1997 mit dem Erlass des Personalreglements vollumfänglich verabschiedet. Seither veränderte der Stadtrat diesen durch Stellenbewilligungsbeschlüsse nur punktuell. Letzten Monat nun winkte der Gemeinderat die neue Vorlage einstimmig zuhanden des Stadtrats durch.

In der Begründung heisst es, die Exekutive erachte die Umsetzung «als gelungen». Stadtpräsident Reto Müller (SP) sagt auf Anfrage: «Wir sehen das Reglement keineswegs als Einschränkung.» Im Gegenteil, man könne so flexibler und transparenter mit Stellen umgehen – neue schaffen, umwandeln oder auch streichen und in die Reserve verschieben.

Bisher hatte sich der Gemeinderat jeweils nach dem Stellenplan orientieren und je nach Sachgeschäft und Investition im Stadtrat eine neue Stelle beantragt.

Den Preis aufarbeiten

Das Budget 2019 beinhaltet gesamthaft 500 Stellenprozente, die nicht im bisherigen Stellenplan enthalten waren. Diese verteilen sich auf das Stadtbauamt, das Amt für Bildung, Kultur und Sport, das Amt für öffentliche Sicherheit, das Sozialamt sowie die Zentralen Dienste. In Letzteren sind es jene 50 Stellenprozente, die im Bereich Stadtmarketing und Kommunikation vorgesehen sind.

Noch ist diese Stelle aber nicht öffentlich ausgeschrieben. «Wir müssen uns zuerst organisieren und auch den Wakkerpreis aufschaffen», sagt Müller. Dafür werde vorübergehend mehr Personal benötigt. Sofern der Stadtrat die Vorlage am 18. März gutheisst, wird ein operativer Stellenplan mit Stichtag 1. Juli 2019 erstellt.