Mann schiesst mehrere Male auf Frau

Am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr kam es in einer Wohnung an der Grabenstrasse in Herzogenbuchsee zu mehreren Schussabgaben. Wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagvormittag berichtete, schoss ein Mann mehrere Male auf eine Frau.

Einsatzkräfte der Polizei fanden die verletzte Frau in der Wohnung, sie wurde anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen. Den mutmasslichen Täter konnte die Polizei vor Ort anhalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache bringen.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse aufgenommen. Derzeit ist nicht bekannt, was das Tatmotiv ist und um was für eine Tatwaffe es sich handelt.