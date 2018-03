«Letzte Chance» für Frauenschänder

Es ging um Sexualverbrechen, Körperverletzungen und harte Drogen. Doch ein gewisser Un­terhaltungswert konnte dieser mehrtägigen Verhandlung am Regionalgericht Emmental-Oberaargau trotzdem nicht abgesprochen werden: Eine Zeugin meldete aus Bern, sie könne nicht nach Burgdorf reisen, weil sie kein Geld fürs Bahnbillett habe.

Eine andere platzte mit ihrem Hund mitten in eine Befragung. Eine Auskunftsperson wurde auf dem Weg zum Gericht zweimal beim Schwarzfahren erwischt. Der Angeklagte kam am ersten Tag viel zu spät und am zweiten gar nicht.

Der Prozess gegen einen 37-jährigen Mann, der den grössten Teil seines Lebens im Drogenmilieu verbracht hatte und auf dem Langenthaler Wuhrplatz zum «Inventar» gehörte, erlaubte Einblicke in eine Welt, in der jeder sich selber am nächsten ist – und deren Bewohner trotzdem (oder gerade deshalb) auf Gedeih und Verderb voneinander abhängig sind.

Hohe Kosten für Angeklagten

Am Freitag verurteilte das in Dreierbesetzung tagende Gericht den Angeklagten wegen mehrfacher Schändung zu einer Freiheitsstrafe von 54 Monaten. Eine Nötigung – der Mann hatte eine Frau daran gehindert, ihre Wohnung zu verlassen – ahndete es mit einer Geldstrafe von 1350 Franken und eine Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz mit einer Busse von 300 Franken.

Weiter muss der IV-Rentner die Verfahrenskosten von gut 40'000 Franken bezahlen, zudem einem seiner Opfer eine Genugtuung von 10 000 Franken entrichten und dem Kanton die Auslagen für seinen Pflichtverteidiger erstatten.

Das Gericht erachtete es als erwiesen, dass der 37-Jährige sich an knapp einem halben Dutzend Frauen aus der Langenthaler und Berner Drogenszene sexuell vergangen hatte. In einigen Fällen blieb es bei Grabschereien. In anderen kam es zum Geschlechtsverkehr; zum Teil ohne Kondom.

Der Beschuldigte wurde nach übereinstimmenden Aussagen der Opfer immer dann aktiv, wenn sie schliefen oder zugedröhnt im Bett lagen. Dass er einen Nebenbuhler, der einer von ihm bedrängten Frau zu Hilfe ­eilen wollte, so heftig verdrosch, dass dieser einen Augapfel durch ein Glasauge ersetzen lassen musste, glaubte das Gericht nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» jedoch nicht.

Probleme in den Griff kriegen

Die Aussagen der Frauen seien durchs Band weg «glaubwürdig» und «in sich stimmig» gewesen, sagte Gerichtspräsident Roger Zuber bei der Urteilsbegründung. Die Angaben des Angeklagten hingegen habe das Gremium als «widersprüchlich», «lebensfremd» und «unzusammenhängend» empfunden.

Bevor der Verurteilte aus dem Heim, in dem er derzeit wohnt, ins Gefängnis umzieht, muss er sich nun einer stationären Therapie unterziehen. Sie dauert höchstens drei Jahre. Falls der Mann seine psychischen Probleme und Süchte bis dann in den Griff bekommt, werden ihm die noch ausstehenden anderthalb Jahre Freiheitsstrafe bedingt erlassen. Schlägt die Behandlung nicht an, sitzt er die Strafe im Strafvollzug ab.

«Für Sie ist das die letzte Chance, in ihrem aus dem Ruder gelaufenen Leben endlich ein neues Kapital aufzuschlagen», teilte der Vorsitzende dem Verurteilten mit. «Es wäre unserer Ansicht nach sinnvoll, wenn Sie die Therapie möglichst bald antreten würden.» (Langenthaler Tagblatt)