Lebensaufgabe Lernen

Plötzlich ging es ganz schnell: Ein Kursbesuch von Bäckermeister Karl Herzig an der Volkshochschule Basel, ein Treffen mit dem Schreinermeister Max Steiner und dem Mumenthaler Paul Leutwyler, dann bereits die Gründungsversammlung – die Volkshochschule Langenthal und Umgebung war ins Leben gerufen. Schon einen Monat später, im ­Oktober 1943, fanden die ersten Kurse zu Geschichte und Ethik sowie zu Lebensfragen statt.

In einer Zeit, als der Zweite Weltkrieg am heftigsten wütete.Das ist bald 75 Jahre her. Und die konfessionell wie politisch unabhängige Non-Profit-Organisation heisst mittlerweile Volkshochschule Oberaargau. Bevor die Geschäftsstelle von der Farbgasse an die Gaswerkstrasse 33 zog, übernahm die Institution die Erwachsenenbildung in Herzogenbuchsee und das Freizeit­center Coop, genauso wie die Kursangebote der Volkshochschulen Bipperamt und Huttwil.

Sprachcafé und Standaktion

Cäcilia Obrist sitzt in einem der sechs Kursräume am Standort Gaswerk, blättert im Kursprogramm, der Jubiläumsausgabe sozusagen. Es sei ideal, habe man den gestalterischen Auftritt auf dieses Jahr hin komplett überarbeitet, sagt die Leiterin der ­Geschäftsstelle. Denn mit dem neuen Programm will die Volkshochschule nun hinaus auf die Strasse gehen. «Wir möchten in der Bevölkerung noch besser wahrgenommen werden», sagt Obrist. Um damit natürlich zusätzliche Interessenten für die Kurse und vielleicht auch neue Mitglieder zu gewinnen.

Um dies zu erreichen, hat die Volkshochschule übers Jahr hinweg mehrere Standkationen geplant, darunter einen Auftritt an der Gewerbeausstellung Gala im Mai. Dazu Aktionen in Huttwil und Herzogenbuchsee. Weiter gibt es drei Gedenktage zu den Künstlern Gustav Klimt (bereits im Februar), Ferdinand Hodler (18. Mai) und Egon Schiele (31. Oktober). Dann organisiert der Verein drei Abende zu Martin Luther King. Oder das Sprachcafé in der Regionalbibliothek, wo sich Teilnehmende in gemütlicher Runde im Café Libretto auf Englisch austauschen können.

Wettbewerb für neue Ideen

Zu den geplanten Aktivitäten ­gehört ebenfalls ein Wettbewerb. Mit diesem will die Volkshochschule evaluieren, welche Ideen es für ein künftiges Bildungsangebot gibt. Obrist sagt: «Damit nehmen wir verstärkt die Wünsche aus der Bevölkerung wahr.» Denn die Institution sei immer offen für neue Themen. Die Wettbewerbskarten werden an den Ständen verteilt.

Ein Sieger soll dann auf gut Glück am jährlichen Kursleitertreffen gezogen werden. Eine Vorselektion gibt es nicht. Obrist sagt, man wolle versuchen, den Kursvorschlag umzusetzen und auf das erste oder zweite Semester 2019 hin anzubieten. Dem ­Gewinner winkt ein 200-Franken-Gutschein für einen Kurs.

Die Konkurrenz schläft nicht

Die Volkshochschule suche stets neue Trends in der Weiterbildung für Erwachsene. Den Puls der Zeit erkennen, wie Obrist sagt. Das ist nötig, denn die Bildungslandschaft wandelt sich, und die Konkurrenz schläft nicht. Mittlerweile ist in Langenthal mit der Mi­gros-Klubschule eine zusätzliche Anbieterin auf dem Markt (wir berichteten). Laut der Leiterin der Geschäftsstelle sei es ein Vorteil, dass die Volkshochschule ihre Kurse halbjährlich plane und so kurzfristig anpassen könne.

Mit dem letztjährigen Ergebnis sei man zufrieden, sagt Obrist. «Zudem sind wir 2018 sehr gut ­gestartet.» Wer weiss, vielleicht wird das Ergebnis ja noch besser, wenn die Jubiläumsangebote bei der Bevölkerung ankommen. Es sind Kurse aller möglichen Richtungen für Interessierte jeden Alters. Ausgelernt hat man schliesslich nie. (Langenthaler Tagblatt)