Aber auch, wie staunenswert dessen eigenständiger Charakter sich über die lange Zeit erhalten hat und sogar in den Songs der Beatles lebt. Dem Künstlertrio gelang jedenfalls mit drei Kompositionen von Lennon ein absolut stimmiger Abschluss des Abends, an dem sich Singstimme und Instrumentalstimmen gegenseitig innig verwoben.

Weite Sphäre der Folksongs

Eingeleitet wurden die Darbietungen mit der Sonate B-Dur von William Babell, einem Zeitgenossen Bachs und Händels, und bereits hier liess aufhorchen, welch liedhafte Anmut diese schlichte Musik in sich birgt. Die Oboistin gestaltete sie mit dezenter Cembalobegleitung in duftiger Differenzierungskunst.

Das war ein überaus feiner Eintritt in die weite Sphäre der Folksongs, und hier wurde nun der Vokalist zum Künder von bewegenden Episoden: Mal schlüpfte er in die Rolle des einsamen Liebenden (unter anderem «Foggy, Foggy Dew», «The Ash Grove» von Britten), mal besang er Idyllen der Natur (unter anderem «Blake Songs» von Ralph Vaughan Williams), und besonders eindrücklich: die «4 Ayres», in denen der frühbarocke John Dowland einen wahren Lebenskosmos entfaltet.

Sechs Blockflöten

Thomas Fluor wurde diesem weit gespannten Aussagekreis überzeugend gerecht. Seine klare Baritonstimme brachte poetisch feine Regungen ebenso bewegend zum Ausdruck wie das soldatisch Kraftvolle in der irischen Ballade «Londonderry Air».

Durch höchste Dynamik zeichneten sich die beiden Instrumentalistinnen aus: Esther Fluor spielte neben der Barockoboe nicht weniger als sechs verschiedene Blockflöten – in virtuos angepasster Leichtigkeit – zum registerreich mitgehenden Cembalospiel Sarah Brunners.

Alle Konzerte auswärts

Die Langenthaler Kirche soll demnächst saniert werden. Sie soll gemütlicher und flexibler gestaltet werden. Die fixen Kirchenbänke weichen deshalb mobilen Sitzgelegenheiten. Der Baustart wird gemäss Kirchgemeinde voraussichtlich irgendwann im Sommer erfolgen.

Aktuell wird die Kirche zwar noch ganz normal genutzt für Gottesdienste und anderes. Da die Konzerte aber relativ früh geplant worden sind, haben sich die Organisatoren entschieden, diese das ganze Jahr hindurch auswärts durchzuführen.