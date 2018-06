Lauter erfreuliche Zahlen

Erfreuliche Zahlen an der Gemeindeversammlung in Bleienbach. Quelle: Google Maps

Es waren lauter positive Zahlen, die Finanzverwalterin Elisabeth Berchtold an der Gemeindeversammlung bei der Präsentation der Jahresrechnung 2017 kommentieren durfte.

Beim Gesamthaushalt resultierte ein Gewinn von 195'000 Franken, was gegenüber dem Budget einer Besserstellung von 354'000 Franken entspricht. Das «massiv bessere» Ergebnis führte Berchtold primär auf die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen zurück. Der steuerfinanzierte all­gemeine Haushalt trug 128'000 Franken Gewinn bei.

Hinzu kamen die Spezialfinanzierungen (finanziert durch Gebühren) mit einem Überschuss von 66'800 Franken. Der Bilanzüberschuss (früher Eigenkapital) beträgt etwa 4 Millionen Franken. Einstimmig genehmigten die 26 anwesenden Stimmberechtigten (4,8 Prozent) die Rechnung 2017.

«Auch ich kann euch erfreuliche Zahlen durchgeben», sagte Gemeinderat Andreas Moser, Ressortleiter Bau und Planung. Er erklärte den Versammelten die Kreditabrechnung Sanierung Mehrzweckhalle mit Fotovoltaikanlage.

Dafür hatten die Gemeindeversammlungen von Dezember 2014 und Dezember 2015 einen Kredit von total 2,9 Mil­lionen Franken bewilligt (2,8 Millionen Franken davon für die Sanierung der Mehrzweckhalle). Nun durfte die Gemeinde von Beiträgen an die Fotovoltaikan­lage (19'300 Franken), ans Gebäude (Fördergelder von 23'700 Franken) und vom Sportfonds (127'000 Franken) profitieren, was die reinen Investitionskosten auf 2,5 Millionen reduzierte. Das ergebe eine Kreditunterschreitung von 375'000 Franken, was etwa 13 Prozent entspreche, so Moser.

Vizegemeindepräsidentin Betty Ott erklärte, die Infrastruktur des Schulhauses genüge den heutigen Anforderungen kaum mehr, weshalb man nach Lösungen ­suche. (hml)