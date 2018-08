Langenthaler Gemeinderat budgetiert einmal mehr Defizit

Der Langenthaler Gemeinderat wird Ende August dem Lokalparlament einmal mehr ein defizitäres Budget vorlegen. Das hat er am Freitag bekanntgegeben. Der Voranschlag 2019 geht bei einem Totalaufwand von rund 98,2 Millionen Franken von einem Fehlbetrag von rund 2,96 Millionen Franken aus.

Defizitäre Budgets sind in Langenthal nichts Aussergewöhnliches. Die Finanzen des Oberaargauer Regionalzentrums sind dank des Verkaufs von Aktien am Energieunternehmen Onyx vor gut zehn Jahren immer noch in guter Verfassung: Der Bilanzüberschuss wird Ende 2019 gemäss Budget rund 74,8 Millionen Franken betragen. Langenthal hat also noch grosse Reserven.

Die Stadtregierung schreibt denn auch in den Stadtratsunterlagen, das Budget 2019 sei als «wirtschaftlich tragbar einzustufen». Der Fehlbetrag sei zwar um rund 0,34 Millionen Franken grösser als das budgetierte Defizit fürs Jahr 2018, aber kleiner als gemäss Finanzplan 2018-2022 zu erwarten gewesen sei. Die Steueranlage soll unverändert bei 1,38 Einheiten bleiben.

Langenthals Stadtparlament befasst sich am 27. August mit Budget 2019 und Finanzplan 2019-2023. Dem Volk wird das Budget im November zur Genehmigung vorgelegt. (tag/sda)