Langenthal ist in Festlaune

Doch dann kam alles anders: Erst warf der SCL den EHC Kloten aus dem Rennen. Dann bodigte er im vierten Anlauf endlich den EHC Olten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren sich die Anhänger der Oberaargauer sicher: Wir holen die Meisterschaft und den Pokal – zum dritten Mal.

Bier, Stumpen und Freinacht

So erklangen auch die Fangesänge im Stadion Schoren. Der Gegner aus dem Jura leistete zwar bis zuletzt verzweifelt Widerstand. Am Ende setzte sich der SCL aber mit 3:1 durch. Kurz nach 22 Uhr brachen im Stadion alle Dämme.

Die Fans feierten ihre Spieler, besonders Brent Kelly, den Kanadier, der in all den Jahren nicht ein einziges Spiel verpasst hatte. Nach der Pokalübergabe stieg die Party zuerst im Stadion und später in der Stadt. Während der Freinacht öffneten diverse Bars bis in den frühen Morgen.