Langenthal feiert seine Hockey-Helden

Am Samstagnachmittag empfingen die Fans des SC Langenthal in der Marktgasse ihr Meisterteam, das sich vergangene Woche mit dem vierten Sieg in Folge gegen La Chaux-de-Fonds im Finale durchgesetzt und den Titel in der Swiss League errungen hatte.

Viele Zuschauer standen in der Gasse Spalier, während die Mannschaft, Trainer und Betreuer auf einem alten Feuerwehrauto und einem Lieferwagen zum Wuhrplatz gebracht wurden.

Dort versammelte sich die ganze Stadt und jubelte ihren Helden auf der Bühne zu. Emotional wurde es, als das Team seinen langjährige Topscorer Brent Kelly verabschiedete, der nach neun Jahren im Oberaargau zurück nach Kanada gehen wird.