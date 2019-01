Nach Jahren der wirtschaftlichen Krise hat das Zentrum des Oberaargaus neues bauliches Wachstum erfahren. Es sei vom Stolz auf das industrielle Erbe geprägt, von guter Planung und der Bereitschaft zum Dialog: So begründet der Heimatschutz die Vergabe des Wakkerpreises, der in diesem Jahr nach Langenthal geht. Er ist mit 20 000 Franken dotiert. Die offizielle Preisübergabe findet am 29. Juni im Rahmen einer öffentlichen Feier in Langenthal statt.