Die Dame sitzt in ihrem Rollstuhl und lächelt. Freundlich wird man von ihr begrüsst. Trotz ihres hohen Alters und des etwas lückenhaften Gedächtnisses verfügt Yvonne Schwienbacher über eine beeindruckende, einnehmende Ausstrahlung.

Die Haare sind schön frisiert, Ringe zieren ihre Finger. Sie legt sichtlich Wert auf ihr Äusseres. Und das Alter hat es gut mit ihr gemeint: Denn es ist kaum zu glauben, dass sie morgen, an Heiligabend, 100 Jahre alt wird. Die Schreibende setzt sich zur Jubilarin und taucht mit ihr ein in eine aussergewöhnliche Lebensgeschichte.

Die ganz grosse Liebe

Geboren wurde Yvonne Schwienbacher, ledig Lehmann, an Heiligabend 1917 im Bürgerspital ­Solothurn. Die junge Yvonne wuchs behütet auf, noch heute schwärmt sie von ihrer lieben Familie.

Im Alter von 15 Jahren begann sie eine Lehre als Fotografin in Solothurn. Sie war eine der ersten Frauen in der Schweiz, die sich in diesem Beruf ausbilden liessen. Ihr späteres Handwerk – das Malen – übte sie bereits als Kind und in den Jugendjahren gern aus. «Ich war gut darin», sagt Yvonne Schwienbacher.

Sie kommt auf ihren Ehemann, Georges Schwienbacher, zu sprechen. Ihn lernte sie mit Mitte zwanzig kennen und lieben. «Er war ein unglaublicher Mann und hat mich immer unterstützt», sagt die Dame noch heute, fast 80 Jahre nach der ersten Begegnung.

Im Alter von 26 Jahren ­heiratete sie ihre grosse Liebe. Georges Schwienbacher war Physiker und gar Erfinder. Er arbeitete für eine Firma, die Fotokopierer und Röntgengeräte herstellte. Aus beruflichen Gründen zog es ihn mit seiner Ehefrau in den 1940er-Jahren nach Paris.

Treffen mit Churchill

In der Grossstadt angekommen, war für Yvonne Schwienbacher klar: «Ich möchte in den Louvre, um als Kopistin zu arbeiten.» Ein sehr angesehener Beruf sei es ­damals gewesen, erzählt die Jubilarin. Denn das Kopieren von Originalwerken hat in der Kunstgeschichte eine lange Tradition. Noch heute sind im Louvre Künstler tätig, die grosse Maler aus früheren Epochen kopieren.

Beim Vorstellungsgespräch sei sie damals zunächst belächelt worden, bis sie die Hand des Prüfers zeichnen musste. «Das ist sehr schwierig», fügt Yvonne Schwienbacher an, um sofort wieder in ihre Erinnerungen abzutauchen. Der Experte sei sehr beeindruckt gewesen, und sie durfte sofort anfangen. «Während unserer Zeit in Paris war ich jeden Tag im Louvre und habe gemalt», sagt die Künstlerin.

«Ich habe Paris geliebt und Paris hat mich geliebt.»Yvonne Schwienbacher über die wohl schönste Zeit ihres Lebens

Etwa drei bis vier Tage hätte sie benötigt, um ein Bild zu kopieren. Rembrandt, Van Gogh, Leonardo da Vinci, sie alle und noch viele weitere weltberühmte Maler hat Yvonne Schwienbacher repliziert. Ihr Blick schweift in die Ferne, ihre Erzählungen lassen die Vergangenheit und ihre vielen berühmten Bekanntschaften fast wieder aufleben. «Ich habe Paris geliebt, und Paris hat mich geliebt», schwärmt sie über die wohl schönste Zeit ihres Lebens.

Den britischen Premierminister und Staatsmann Winston Churchill durfte sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit persönlich treffen und malen. Ein toller Mann sei er gewesen, aber damals «schon nicht mehr so gut zwäg».

«Er war gar nicht so ein Schöner, wie alle sagen.»Yvonne Schwienbacher über John F. Kennedy

Sogar dem US-Präsidenten John F. Kennedy ist Yvonne Schwienbacher während seines Deutschland-Aufenthaltes 1963 begegnet. Ihn hat sie direkt nach der Begegnung gezeichnet, seine Frau Jacqueline hat sie von einer Fotografie kopiert. «Er war gar nicht so ein Schöner, wie alle sagen», betont sie. Es sei nicht einfach gewesen, Kennedys Gesicht auf die Leinwand zu bringen.

Schwerer Schicksalsschlag

Nebst der Kunst widmete sich das Ehepaar Schwienbacher zahlreichen Katzen und Hunden, die sie bei sich aufnahmen. Denn die Tierliebe war ihnen von Anfang an gemein. Zeitweilen betrieben sie gar ein Tierheim mit bis zu 200 Bewohnern.

In den 1980er-Jahren verstarb dann Georges Schwienbacher überraschend an einem Herz­infarkt. «Er war vollkommen ­gesund – und plötzlich war er tot», sagt seine Witwe. Noch heute sitzt der schwere Verlust sichtlich tief. Ihr Leben veränderte sich daraufhin grundlegend, die Malerei sei für sie nie mehr das Gleiche gewesen.

2001 kehrte sie nach schwierigen Jahren in die Schweiz zurück und liess sich im beschaulichen Rütschelen nieder. Dort lebte sie zurückgezogen mit ihren Tieren und pflegte keinen Kontakt zu den Dorfbewohnern. Nach einem Schlaganfall im Herbst 2016 kam sie ins Pflegeheim St. Niklaus nach Koppigen. Von ihren geliebten Vierbeinern musste sie sich trennen.

Sehnsucht nach den Tieren

Direkte Nachfahren hat die Jubilarin keine. Vor 5 Jahren haben die Enkelin und die Urenkelin ihres Cousins Kontakt aufgenommen. Den beiden Frauen ist es ein Anliegen, die wertvollen Gemälde von Yvonne Schwienbacher zu erhalten und zu schützen. So wurden dreissig Bilder und Kopien fachgerecht eingelagert.

Und wie es ihr denn kurz vor ihrem grossen Tag gehe? «Meine Tiere fehlen mir sehr», sagt Yvonne Schwienbacher traurig. Doch die Lebensfreude ist bei der Jubilarin noch immer zu erkennen.

Sie taucht in ihren lebhaften Erzählungen von der Vergangenheit, der Kunst, den geliebten Menschen und Vierbeinern auf. Gar ein Tipp für die jüngere Generation kann der Grande Dame entlockt werden: «Seid immer lieb miteinander, auch wenn euch jemand etwas Böses will. Dann kommt ihr gut durchs Leben.» (Berner Zeitung)