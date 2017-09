Kritik am Pastoralraum

Es war die perfekte gelebte Ökumene: Als Huttwil am 25. August 2013 die 700-jährige Existenz seines Stadtrechtes feierte, hielten Peter Käser und Wieslaw Reglinski den Festgottesdienst. Der reformierte und der katholische Pfarrer betonten damit die Bedeutung des Tages für das Zentrum des oberen Langetentals. Und doch war die gelebte Ökumene in Huttwil damals ein Stück weit bereits Geschichte.

Während sich sein reformierter Kollege des Sterns im Hutt­wiler Wappen annahm, sprach Reglinski als Katholik über die Schlüssel in diesem. Und er flocht in seine Worte mit ein, dass er ­selber seine Schlüssel in Huttwil drei Wochen später abgeben werde. Reglinski folgte einem Ruf des Bischofs von Basel und übernahm im solothurnischen Gretzenbach die Leitung des Teams, das den Pastoralraum Niederamt Süd aufbaute.

Die Identifikation fehlt

In Huttwil wurde Reglinski damals nicht ersetzt; die Wohnung im Pfarrhaus blieb verwaist. Die Stellung hielt Elisabeth Spichiger, die das Pfarreisekretariat betreut und als Katechetin wirkt. Doch nun wird auch sie Ende Jahr ihre Schlüssel abgeben – ein halbes Jahr früher als geplant. Und ihre Kündigung hat ebenfalls mit einem Pastoralraum zu tun: dem, der im Oberaargau im Gebiet der Katholischen Kirchgemeinde Langenthal gebildet wurde und Anfang Dezember 2016 seinen Betrieb aufnahm.

Sie könne sich mit dem neuen Konzept des kirchlichen Unterrichts nicht mehr identifizieren, begründet Elisabeth Spichiger ihren Entscheid.

Im Huttwiler Pfarreirat wird befürchtet, dass der Unterricht im Pastoralraum künftig zentral in Langenthal erteilt wird, wie die Präsidentin, Amanda Rentsch, festhält. Davon könne allerdings keine Rede sein, hält Domherr Alex Maier entgegen, der den Pastoralraum leitet. Allerdings habe es die überraschende vorzeitige Kündigung von Elisabeth Spichiger mitten im Schuljahr nicht einfacher gemacht, eine nahtlose Nachfolge zu finden.

In Huttwil sorgt man sich jedoch nicht nur um den künftigen Unterricht. «Elisabeth Spichiger war seit dem Wegzug von Wieslaw Reglinski die Drehscheibe unserer Pfarrei», sagt Amanda Rentsch. Zwar sei in diesen Tagen ein Pastoralassistent in die Pfarrwohnung eingezogen, doch welche Aufgaben er vor Ort über­nehmen werde, sei noch nicht ­offiziell mitgeteilt worden.

Der Pastoralassistent in Huttwil werde wie die gesamte Geistlichkeit im ganzen Pastoralraum Aufgaben übernehmen und nicht nur ortsspezifische, sagt dazu Alex Maier. Die vier Pfarreise­kretariate würden für den ganzen Pastoralraum in Herzogenbuchsee zusammengefasst. Jedoch seien zwei halbtägige Sprechstunden pro Monat in Huttwil vorgesehen. Vom Pfarreirat in Huttwil aus macht man indes klar, dass das nicht genüge.

Distanzen zu gross

In Huttwil sei man bereit zur Zusammenarbeit im Pastoralraum, betont Amanda Rentsch. So habe man bisher auch die pfarrerlose Zeit überstanden, ohne dass das Gemeindeleben gelitten habe. Denn obwohl sich die Pfarrei Huttwil mit 15 politischen Gemeinden über ein grosses Gebiet bis über die Grenzen des Oberaargaus hinaus erstreckt, sei der Zusammenhalt gross.

Wenn die Distanzen für gewisse Angebote nun noch länger würden, weil sie nicht mehr in Huttwil organisiert würden, sondern in Langenthal, Herzogenbuchsee oder Wangen, befürchte man jedoch, viele Angehörige zu verlieren, erklärt die Präsidentin des Huttwiler Pfarreirats. «Sie werden sich nach Luthern oder Ufhusen in der ­katholischen Nachbarschaft im Kanton Luzern wenden oder zu den Reformierten an ihren Wohnorten. Zum Teil geschieht dies bereits.»

Diese Entwicklung könne man nicht verhindern, ist Alex Maier überzeugt. So wie sich Gläubige über den Pastoralraum hinaus orientierten, gebe es aber auch Menschen, die die vielfältigen Angebote innerhalb desselben nutzen würden.

Elisabeth Spichiger betont indes, dass sie im kirchlichen Unterricht stets Wert darauf gelegt habe, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Sie habe deshalb ihre Lektionen vierzehntäglich organisiert und nicht in wenigen Blockkursen. Ein Resultat davon sieht sie unter anderem darin, dass sich die Jugendlichen gerne als Ministranten verpflichten lassen – zum Teil noch lange über ihre Schulzeit hinaus. Dies sieht sie künftig in Gefahr.

Missglückte Wallfahrt

Auch die Wallfahrten sind laut Amanda Rentsch Zeugen einer unguten Entwicklung. So seien diese, seit der Pastoralraum dafür zuständig sei, sehr gross geworden und damit kaum mehr sinnvoll zu organisieren. So habe zuletzt auch die angestrebte Durchmischung der Teilnehmenden nicht mehr stattgefunden. Für Alex Maier ist die angesprochene Wallfahrt indes ein missglückter Einzelfall, in dessen Vorbereitung allerdings auch die Pfarrei Huttwil involviert gewesen sei.

Nicht ganz ernst genommen

Doch Elisabeth Spichiger und Amanda Rentsch üben auch am Pfarrer selber Kritik. Sie hätten Verständnis dafür, dass Alex Maier, der seit 2013 Pfarrer in Huttwil ist, seinen Wohnsitz jedoch im Pfarrhaus Wangen an der Aare hat, als Leiter des Pastoralraumes nicht überall sein könne. Doch gerade angesichts des eklatanten Priestermangels in ihrer Kirche wäre es doch wichtig, verstärkt auch Laien einzubeziehen, die sich engagieren wollten. Diesbezüglich, halten die Frauen fest, fühlten sich sich von Alex Maier allerdings nicht ganz ernst genommen.

Die Pastoralraumleitung habe der Pfarrei Huttwil zugestanden, eigene von ihren Angehörigen vorbereitete Gottesdienste zu ­feiern, hält der Pfarrer dem entgegen. «Wir erachten das als eine vielversprechende Initiative, die auch für andere Pfarreien beispielhaft sein kann.» Allerdings gebe es dabei die Rolle der Laien in der katholischen Kirche zu ­beachten: «Sie sind nicht geweiht und haben sich innerhalb des Rahmens zu bewegen, der ihnen durch ihre Taufe zukommt.» In Huttwil, stellt Alex Maier klar, werde diese Grenze jedoch nicht immer von allen respektiert. (Langenthaler Tagblatt)