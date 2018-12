Kräftiger Applaus für den scheidenden Präsidenten

An seiner letzten Gemeindeversammlung als Präsident konnte Roland Grütter 120 Stimmberechtigte (von 1193) in der gut gefüllten Kirche in Seeberg begrüssen. Im Sommer hatte er nach 18 Jahren im Gemeinderat und 12 Jahren an dessen Spitze überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Auch Gemeinderätin Beatrice Roth legt ihr Amt auf Ende Jahr nieder. An der Gemeindeversammlung kam es daher zu Ersatzwahlen.