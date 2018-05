Komödie und Party zum Abschluss

Erste Bilanz

Zufrieden und auch erleichtert blickt Theaterleiter Reto Lang auf die erste Spielzeit im sanierten Haus zurück. Nicht alles war im Vorfeld plangemäss gelaufen. Besonders Probleme mit dem Ticketing stellten das Theaterteam vor Herausforderungen. Auch fand das Familienmusical «Der kleine Lord» als eigentliches Eröffnungsstück Ende Dezember beim Publikum nicht die erhoffte Resonanz. Gut vier Monate später sind die Sorgen von damals vergessen: Die Besucherzahlen, in der letzten Spielzeit vor dem Umbau 2015/2016 arg rückläufig, hätten sich massiv gesteigert, sagt Lang. Allein im März seien acht Vorstellungen ausverkauft gewesen. Gerade die Kleinkunstprogramme fänden grossen Anklang. «Schauspiele haben dagegen nicht mehr jene Kraft, die sie mal hatten», verweist Lang auf Entwicklungen, wie sie generell auszumachen seien in der Theaterszene.



Auch die kommerziellen Vermietungen als dritte Säule des neuen Stadttheaters seien erfreulich angelaufen, sagt Reto Lang. Führungen seien ebenfalls gefragt. «Und dies, obwohl wir noch gar nicht richtig mit dem Marketing begonnen haben.» Hier verspreche man sich natürlich noch eine weitere Steigerung, werde man Vermietungen dereinst doch auch in der Zwischensaison von Juli bis September anstreben, sagt Lang.



Die nun bevorstehende spielfreie Zeit werde nun primär für weitere Optimierungen im Stadttheater genutzt – habe man in den vergangenen Monaten doch wichtige Erfahrungen sammeln können. Auch bauliche Massnahmen stehen an. So gilt es etwa einen Fehler in der Saalbelüftung zu beheben, der zu einem wüsten Fleck an der frisch sanierten Decke geführt hat. Auch der unzureichenden Akustik im Foyer werde man sich in der Sommerpause annehmen, sagt der Theaterleiter. Damit die Mängel pünktlich zum Beginn der neuen Spielzeit im Oktober behoben seien. (khl)