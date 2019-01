Als Teil des Komitees Pro ÖV-Anschluss Thal-Gäu-Bipperamt-Oberaargau setzen sie sich für eine markante Verbesserung der Einbindung des Knotens Oensingen in das Fernverkehrsnetz und an die grossen Zentren ein – idealerweise mit einem Intercity. Die Interessensvertretung wurde am Dienstagabend in Oensingen gegründet. Man wolle nebst den Aktivitäten in den Kantonsparlamenten sowie auf Bundesebene auch die Bevölkerung mit einer Petition sensibilisieren, teilt das Komitee mit. Die Unterschriftensammlung soll demnächst losgehen.

«Zwingend verbessern»

Der Solothurner Kantonsrat hatte einen Auftrag, sich für den Intercity-Halt einzusetzen, für dringlich erklärt. 50 Kantonsräte aus allen Lagern reichten einen Vorstoss ein, der von der Regierung verlangt, sich mit allen Mitteln für diesen Halt einzusetzen. Doch die Regierung will sich im Zuge des 11,9-Milliarden-Franken-Projekts Bahn-Ausbauschritt 2035 stattdessen für den Halbstundentakt auf der Jurasüdfussachse in Grenchen-Süd und längere Perrons im Bahnhof Olten starkmachen.

Die Komiteemitglieder zeigen sich befremdet über die Stellungnahme des Regierungsrats. «Die jetzt vorliegende Lösung des Ausbauschritts 2035 muss zwingend und mit aller Kraft verbessert werden», halten die Vertreter fest. Die grossen Zentren müssten mindestens gleich schnell erreichbar sein. Die Abstimmung mit den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln am Knoten Oensingen müsse nach der Meinung des Komitees markant verbessert werden.