Imposant ist sie, die Freiluftschaltanlage der Bernischen Kraftwerke (BKW) mit ihren mächtigen Schaltern, Wandlern und Trennern. Sie liegt in der Häbern am Ortsausgang von Huttwil Richtung Rohrbach. Doch nun sind ihre Tage gezählt. Es stehen längere Bauarbeiten an: Der Energieversorger will sie durch eine viel kleinere gasisolierte Schaltanlage ersetzen.