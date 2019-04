Kleiner Mann ganz gross

So hat man Jörg Fankhauser gekannt: Hochoffiziell war er mit dem Tretauto unterwegs.

(Bild: zvg)

Ein letztes Mal hat ihn seine Schwester am 9. April in seinem Zimmer im Lindenhof Langenthal umarmt. Es schien ihr, er würde nur schlafen. So friedlich habe er ausgesehen. Mehr als 85 Jahre ist es her, seit ihm bei der Geburt in Niederbipp das Hirn verletzt wurde. Die Folgen habe man erst ein paar Monate später richtig gemerkt. Jörg lebte bei seiner Mutter, zuerst in der Marktgasse, ab 1991 in einer Wohnung des Lindenhofs, nach ihrem Tod 2000 in einem Appartement im Heimgebäude.