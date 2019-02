Wer sich mit dem Thema nicht auskennt, hatte wohl mitunter Mühe, dem reissenden Strom an Informationen zu folgen. Die Barbarei, gegen die sie ankämpfte, und die Last, die sie dabei mit sich trug, wurden aber auch so deutlich.

...und das Wort

Das ist politisches Theater in Reinform. Mithilfe unterschiedlicher Erzählmittel nähert sich das Stück unter der Regie von Jennifer Wigham dem Thema an, lässt etwa Politkowskaja blutjunge russische Soldaten interviewen, die Tschetschenen zusammenbinden und in die Luft sprengen. Oder lässt sie Korrespondenz mit Behörden vorlesen, die ihr, der unverbesserlichen und nicht umerziehbaren Nestbeschmutzerin, unverhohlen drohen.

Das ist spannend, aber auch äusserst deprimierend: Heldengeschichten haben zwar meist ein Happy End. Aber in Russland unter Putin überleben die Helden nicht. Die Journalistin wurde 2006 in Moskau mit vier Kugeln niedergestreckt – das war wohl der einzige Weg, sie zum Schweigen zu bringen.

Bis heute ist unklar, wer hinter dem Mord steckt. Ihr Mut ist jedoch nicht vergessen, und ihr Andenken wird von Mitstreitern inner- und ausserhalb Russlands weitergetragen. Über die Person Politkowskaja oder ihre Motive erfährt man im Stück zwar wenig. Aber muss man wirklich erklären, weshalb jemand auf Menschlichkeit pocht?