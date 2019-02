Das Licht, das diese Materialansammlungen beleuchtet, stammt von ausrangierten Neonröhren, die seit dem Siegeszug von LED ein tristes Dasein fristen. Der Titel «TAFAA», den Delarue seit 2015 jeweils mit neuen Untertiteln für ihre Arbeiten verwendet, steht für «Toward a Fully Automated Appearance» – auf dem Weg zu einer vollständig automatisierten Erscheinung. Delarues Arbeiten basieren auf Recherchen zu Wissenschaft und Technologie.

Projektion in die Zukunft

Künstliche Intelligenz, der Mensch, der mit der Maschine zunehmend verschmilzt, – der unaufhaltsame Weg in die mit Ängsten verbundene Zukunft – sind Delarues Thema. Eine Dystopie? Darauf angesprochen zögert die Künstlerin lange. Es gehe ihr nicht um ein moralisches Urteil.

Ihre Installation versteht sie als eine Art Nervensystem, wobei alle Arbeiten miteinander verknüpft seien. Es handle sich um «eine Projektion in eine Zukunft, die bereits in die Jahre gekommen ist». Der Faktor Zeit spielt dabei eine wichtige Rolle. In einer Installation kann man einen Webstuhl oder eine Druckpresse erkennen, was an eine bereits vergangene Umwälzung denken lässt, sei es die Erfindung des Buchdrucks oder das Verschwinden eines ganzen Handwerks durch die Industrialisierung.

Angst vor Doppelgängern

Sezierte Bildschirme, verkohlte Motore, Kabelsalat und abgegossene Tintenfische sind wiederkehrende Elemente im Werk der Künstlerin. Die Tintenfische hat Delarue während einer Reise in Seoul für sich entdeckt. Diese wurden dort flach gepresst auf dem Markt verkauft. Das Faszinierende an diesen Tieren? Die Anpassungsfähigkeit der Tintenfischhaut habe sich die Wissenschaft als Vorbild für Computerbildschirme genommen, erklärt Delarue.

«Eine Projektion in eine Zukunft, die bereits in die Jahre gekommen ist.»Chloé Delarue?Künstlerin

Das Thema Haut und Häutung beschäftigt sie. So hat sich die Künstlerin unter anderem mit dem Capgras-Syndrom beschäftigt, einer seltenen Erkrankung, bei der Menschen glauben, ihnen Nahestehende seien durch Doppelgänger ersetzt worden. Bei ihr sind es Latexhäute – ein Material, das von manchen Menschen zum Fetisch erhoben wird –, die sich scheinbar verselbstständigen. Um einen mit Neonröhren bestückten Türknauf windet sich eine Latexhaut, als habe eine Schlange sie dort hinterlassen.