Jetzt wird Tempo 30 abgeklärt

Parkverbot beschlossen

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass in einem ersten Schritt auf der Unterstrasse Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen werden sollen. Weil vermutet wird, dass der motorisierte Verkehr bei Nichtbelegung der Parkfelder schneller fährt, werden zusätzliche Auswertungen bezüglich der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Belegung der Parkfelder vorgeschlagen. In einem zweiten Schritt soll ein Projekt für eine Streckensignalisation Tempo 30 erstellt und zusammen mit dem Kurzgutachten dem Kanton zur Genehmigung vorgelegt werden.

Im Rahmen der Erarbeitung des Projektes sollen auch die bestehenden Vortrittsregelungen an den Knoten überprüft und allfällige zusätzliche Massnahmen betreffend den Veloverkehr in der Bitziusstrasse erarbeitet werden. Für die Erhebung der Verkehrsdaten durch Kontextplan sowie das Projekt Streckensignalisation T30 genehmigte der Gemeinderat einen Nachkredit von 16 000 Franken.

Als Sofortmassnahme wurde beschlossen, auf der Unterstrasse vor der Mobiliar zwei Parkfelder und auf der gegenüberliegenden Strassenseite ein Parkfeld zu sperren. Das Parkverbot gilt ab sofort – solange auf der Unterstrasse mit Tempo 50 gefahren werden darf.