Jetzt kann die Rikscha bestellt werden

Die Betriebssoftware kombiniert die Bestellungen. Sodass man sich das Fahrzeug also womöglich mit anderen Gästen teilt, die auf einer ähnlichen Route unterwegs sind. Gewährleistet wird ein 17-Stunden-Betrieb während sieben Tagen in der Woche. Am Freitag und am Samstag wird sogar die Zeit bis zum letzten Zug um circa 1.40 Uhr abgedeckt. Eine Fahrt kostet pro Person 3 Franken, bei einer 10-Fahrten-Karte nur 2.50. Ein Jahresabo gibt es für 150 Franken.nonbreakingspace

Nicht kostendeckend

Möglich sind diese tiefen Preise auch wegen der finanziellen Beteiligung verschiedener Partner. Neben der EWK Herzogenbuchsee AG sind auch die Gemeinden Herzogenbuchsee und Niederönz mit an Bord. In beiden Dörfern füllt E-Buxi eine Erschliessungslücke.

Zudem ist das Projekt die erste Umsetzung von «Flow on Demand», hinter dem Energie Schweiz, der Förderfonds Engagement Migros und der Kanton Bern stehen. Kostendeckend werde der Betrieb nicht sein, stellt Schiesser klar. Das Ziel sei es, künftig rund die Hälfte der Kosten über die Fahrten decken zu können, den Rest über die öffentliche Hand.

Der reguläre Shuttlebetrieb auf Bestellung beginnt am Sonntag um 7.40 Uhr. Der Start von E-Buxi wird bereits am Samstag vor dem Bahnhof gefeiert, mit offiziellen Reden, Kulinaritäten und Musik (11 bis 14 Uhr). Zudem werden Gratisschnupperfahrten angeboten (ab 14 Uhr). Sodass also auf dem Bahnhofplatz schon bald wieder gestaunt werden darf.