Jetzt aber richtig

Das läuft bei einem SCL-Sieg

Gewinnt der SC Langenthal am Mittwoch sein viertes Spiel gegen La Chaux-de-Fonds, kann die grosse Sause steigen. Zuerst im Stadion Schoren und danach im Stadtzentrum. Der genaue Zeitpunkt würde gemäss SCL in der Eishalle und auf den Social-Media-Kanälen kommuniziert. Die Mannschaft dürfte aber wohl nicht vor ein Uhr auf dem Wuhrplatz eintreffen. Auch vonseiten Stadt ist alles bereit: «Im Falle eines sportlichen Erfolgs bewilligt der Gemeinderat in derselben Nacht eine Freinacht», bestätigt Stadtpräsident Reto Müller (SP) auf Anfrage. Unabhängig davon, ob dieser Erfolg bereits am Mittwoch oder beispielsweise am Freitag auswärts zustande kommt. Die Bevölkerung solle die Mannschaft gebührend empfangen und feiern können, begründet der Gemeinderat. Wobei die Feierlichkeiten auf dem Wuhrplatz bis um 3 Uhr bewilligt werden.

Auch die lokale Gastronomie stellt sich auf eine lange Nacht ein. Im Chrämerhuus etwa heisst es: Wenn die Stadt eine Freinacht gebe, so sei das Lokal geöffnet. Das Old Capitol ist derzeit noch am Planen. «Sollte die Eishalle ausverkauft sein, übertragen wir womöglich die Partie», sagt Betriebsleiter Stefan Schärer. Bereits am Sonntag sahen sich hier etwa 120 Personen das Spiel auf Grossleinwand an. Zum Feiern wird das OC dann wohl ebenfalls geöffnet sein. Der Platzhirsch hat bereits mehr Personal auf Abruf bereit, damit die Bar bis um fünf oder sechs Uhr morgens geöffnet bleiben kann. Betriebsleiterin Olivia Strub versichert: «Wir sind parat.» (jpw/khl)