Jede Verzögerung kostet Geld

Eigentlich geht es ja bloss um sieben Artikel auf 4 Seiten. So dick oder eben dünn ist nämlich das neue Reglement über die Mehrwertabgabe der Stadt Langenthal. Da ist der entsprechende Bericht und Antrag des Gemeinderates an den Stadtrat mit 18 Seiten schon wesentlich länger. Und schon längere Zeit dauert auch die Gesetzeslücke, die derzeit besteht, denn das Reglement gibt es erst im Entwurf.

Vergangenen März wies das Parlament den Antrag zur Umsetzung überraschend zurück. Dies auf Anraten der Geschäftsprüfungskommission (GPK), bei der FDP-Stadtrat und GPK-Mitglied Diego Clavadetscher die Fäden zog. Er ortete «erhebliche Mängel im Reglement», alle Anpassungen würden zum Nachteil des Bürgers ausfallen (wir berichteten). Damit konnte Langenthal nicht wie geplant ein kommunales Reglement für Um- und Aufzonungen in Kraft setzen.

Zu lange gewartet

Die Mehrwertabgabe oder -abschöpfung ist ein etwas abstrakter Begriff, aber im Grunde geht es schlicht darum, dass die Stadt von Grundeigentümern eine Abgabe einfordern kann, sofern diese ihre Grundstücke durch Bauprojekte aufwerten. Ein künftiges Beispiel in Langenthal wäre etwa das Porzi-Areal, ein aktuelles das Gebiet Dreilinden.

Auf Letzterem ist mit einer hängigen Überbauungsordung ein Ausbau des Parkhotels geplant (wir berichteten). Trotz einer Einsprache, die das Bauprojekt um über ein Jahr verzögert, kann hier die Stadt keine Mehrwertabgabe einfordern. Denn um Geld vom Parkhotel zu erhalten, hätte bereits im April 2017 ein Reglement vorhanden sein müssen.

Situation unverantwortbar

Bevor das Reglement umgesetzt wird, will die GPK erfahren, welchen Einfluss die Regelung auf die innere Verdichtung und damit auf die Zonenplanrevision hat, welche finanziellen Folgen dadurch entstehen und was geschieht, wenn sich auf kantonaler Ebene die Gesetzgebung ändert. Stadtpräsident Reto Müller (SP) sagte im März, dass er «nicht viel Hoffnung» habe, Antworten in einem Grundlagenbericht liefern zu können. An der nächsten Stadtratssitzung steht nun das Traktandum erneut an. Und der Gemeinderat hat sich entschieden, das Mehrwertabgabereglement nochmals vorzulegen — unverändert.

Die derzeitige Situation sei nicht verantwortbar, heisst es seitens des Gemeinderates. Ein umfassender Grundlagenbericht, eine allfällige Überarbeitung der Gesetzesvorlage und die Beratung bis zum Beschluss im Stadtrat dauerten zu lange und hätten zur Folge, dass die Gesetzeslücke womöglich noch über Monate bestehen bliebe.

«Wir müssen die Gesetzeslücke schliessen.»Reto Müller?

Stadtpräsident (SP)

Somit könne die Stadt anstehende Auf- und Umzonungsanträge nicht mit einer Mehrwertabgabe belasten. Wird ein Grundstück durch ein Bauprojekt entwickelt, sieht das neue Reglement eine Abgabe von 30 Prozent des Mehrwerts vor. Die Freigrenze liegt bei 20000 Franken. Derzeit spricht der Gemeinderat von sieben anstehenden Überbauungsordnungen. Der Mehrwert der ersten vier dürfte sich auf satte 1,4 Millionen Franken belaufen.

Keine Zwängerei

Gleichzeitig hat der Gemeinderat bereits eine nicht ständige Kommission eingesetzt, die eine Vorlage für das Reglement ausarbeiten soll. Sofern die Kommission ihre Arbeit abgeschlossen habe und zu abweichenden Erkenntnissen gekommen sei, solle der Stadtrat kommendes Jahr eine Teilrevision des neuen Reglements absegnen, heisst es in den Unterlagen zur nächsten Stadtratssitzung. «Wir müssen die Gesetzeslücke schliessen», fordert Stadtpräsident Reto Müller (SP) auf Anfrage.

Trotzdem wolle der Gemeinderat auf die Kritik aus dem Stadtrat eingehen. Deshalb die geplante Vorlage, für dessen Kommission man die Fraktionen bereits um Mitglieder angefragt habe. «Wir wissen nicht, ob unser Antrag im Rat durchkommt», gesteht Müller ein. Es sei ihm aber wichtig, zu betonen, dass der Antrag nicht als Zwängerei des Gemeinderates wahrgenommen werden soll. «Es geht effektiv um Geld. Deshalb haben wir alle eine Verantwortung gegenüber der ganzen Stadt, diesen rechtsfreien Zustand zu beenden.» (Berner Zeitung)