Integration bei Spiel und Trank

Das neue Jahr lässt sich zögerlich an im Café international im Untergeschoss des Huttwiler Kirchgemeindehauses. Es ist 15.30 Uhr; noch warten Elina, Gian­lucca, Marion sowie Kaffee, Wasser, Sirup, Nussschnecken, Orangen, Qwirile, ein Unospiel, ein Strassenteppich, Legosteine und das Tischfussballfeld auf Gäste.

«An gewöhnlichen Tagen war der Raum um diese Zeit schon voller Leben», sagt Elina, die an diesem 3. Januar die Hauptverantwortung trägt über die noch junge Begegnungs- und Integrationsplattform.

Ende Oktober warteten erstmals drei Freiwillige mit Getränken, Gebäck und Spielen im Kirchgemeindehaus auf Einheimische und Migranten, die sich begegnen wollten. Nun, knapp zwei Monate später, zeigt sich Maja Amstutz, Kirchgemeinderätin und Initiantin des Cafés international, zufrieden mit dem Start.

Zuweilen hätten sie zwei Dutzend Gäste gezählt, die miteinander spielten, tranken und assen, aber auch einmal mit einem konkreten Anliegen vorbeikamen, um sich in Huttwil, in der Schweiz besser zurechtzufinden.

Man ist per Du

Inzwischen ist es 16 Uhr geworden. Als Erstes war Scherin mit ihren zwei Töchtern und dem Sohn gekommen. Die beiden Mädchen wissen bereits, wie es läuft im Café international.

Man ist per Du und schreibt sich mit Vornamen an. Die Mädchen ­greifen zu den Filzstiften und ­beschreiben die Etiketten. Nicht nur für sich, sondern auch für die Mutter und den kleinen Bruder.

Maja Amstutz hat Reham mitgebracht. Diese sitzt im Rollstuhl und schafft es nicht allein von der Spitalstrasse hoch ins Städtchen. Heute ist sie nur mit einem ihrer Söhne da, der andere musste für eine Operation ins Inselspital.

Reham und Scherin kommen aus Syrien. Erstere wurde vor drei Monaten mit dem Flugzeug in die Schweiz gebracht, Scherin und ihre Familie mussten den beschwerlichen Weg vor zwei Jahren am Boden zurücklegen.

Familien aus Syrien seien die zahlreichsten Gäste im Café inter­national, erklärt Maja Amstutz. Dass diesmal drei Frauen mit ihren Kindern gekommen seien, entspreche durchaus dem Durchschnitt, allerdings hätten auch schon Männer vorbeigeschaut. Besonders froh ist sie deshalb um Gianlucca im Betreuerteam. Denn Männer würden lieber unter sich um Rat fragen.

Auf mehreren Schultern

Mit 17 Personen, die Ende Oktober ihre Hilfe zugesagt haben, ist sie allerdings zufrieden. «So können wir das Café organisieren, indem jeder einmal im Monat einen Mittwochnachmittag dafür reserviert».

Das war – neben dem Austausch zwischen Einheimischen und Zugezogenen – ein Hintergedanke des Cafés: Sie habe in der Bevölkerung viel Bereitschaft gespürt, bei der Integration der aus fremden Ländern und Kulturen Zugezogenen zu helfen, sagte die Kirchgemeinderätin damals, «allerdings in einem beschränkten Zeitraum». Deshalb das niederschwellige Angebot.

Sollte das Café international noch mehr Migrantinnen und Migranten ansprechen, würde es auch mehr Betreuer brauchen, gibt Maja Amstutz zu bedenken und weist auf den Betrieb, der inzwischen bereits so herrscht an den Tischen. Dort sind neben einer weiteren Migrantin mit ihren Kindern nun auch Elisa und André eingetroffen.

«Wir sind regelmässige Gäste hier», sagen die beiden. Sie schätzt vor allem das Kennenlernen fremder Sprachen, hilft nicht nur den Frauen und ihren Kindern beim finden der deutschen Wörter, sondern interessiert sich auch für diejenigen in den arabischen Sprachen. Das Gespräch dreht sich um die vergangenen Festtage und wie man diese verbracht habe.

Scherin und ihre Familie besuchten ihre Schwester in Solothurn und feierten am Weihnachtsbaum. Verwundert fragen die Schweizer nach ihrer Religion. «Doch wir sind Musliminnen», sagen sie und ihre Töchter, «doch wir wollen in diesen Tagen so feiern, wie man es in der Schweiz tut.» Gerne hätten sie daher in der Vorweihnachtszeit im Café international auch gemeinsam Grittibänze und Weihnachts­guetsli gebacken.

Diesmal haben Elisa und André nun Rimuss mitgebracht. «Wir wollen doch auf das neue Jahr anstossen», sagen sie. Auch von Kaffee, Wasser, Nussschnecken und Orangen ist am Ende des Nachmittages nicht mehr viel übrig. (Berner Zeitung)