Grundwasservorkommen liefern mehr als 80 Prozent des Trink- und Brauchwassers schweizweit. Doch diese Wasserreserven werden nicht überall so geschützt, wie es das Gesetz vorsieht. Das zeigt ein Bericht des Bundesamts für Umwelt.

Das Grundwasser verläuft unter Langenthal hindurch und sammelt sich am nordwestlichen Stadtrand in einem unterirdischen See im Gebiet Hard. Die grössten Grundwasserschutzzonen erstrecken sich von mehreren Fassungen der Wasserversorgung untere Langete (WUL) aus. Die Zonen reichen vom Ober- und Unterhardwald bis zum Siedlungsgebiet von Aarwangen, bis zum Ortsteil Mumenthal auf der einen Seite. Andererseits schliessen sie den äussersten Teil des Langenthaler Industriegebiets Nord ein. Quer durch diese Zonen verlaufen die Aarwangenstrasse sowie die Bern-Zürich-Strasse, beides stark befahrene Verkehrsachsen. Tangiert wird dieses Gebiet dereinst auch durch die Umfahrung Aarwangen-Langenthal-Nord. Auch die Dreifachsporthalle Hard liegt in der Schutzzone. Für sie gelten diverse Auflagen.