Die junge Lenkerin geriet am Rande eines Waldstücks von der Strasse ab und prallte in einen Baum. Bild: Google Street View

Am Freitag kurz vor 12.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Selbstunfall in Huttwil gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto vom Huttwilberg her in Richtung Auswil unterwegs, als es kurz nach der Verzweigung Linden-/Hohlenstrasse am Rande eines Waldstücks von der Fahrbahn geriet. Das Auto prallte in der Folge gegen einen Baum am rechten Strassenrand und kam schliesslich zum Stillstand.