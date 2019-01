Zu behaupten, Madiswil sei in den letzten Jahren in einen Dornröschenschlaf gefallen, würde nicht den Tatsachen entsprechen. Zu viel hat sich in dieser Zeit bewegt mit den neuen Überbauungen im Zelgli und auf dem Schlachthofareal oder der Premiere mit der Urnenwahl fürs Gemeindepräsidium. Und doch stellt Beat Zulliger eine Art Erwachen fest. Zu tun hat dies mit einer weiteren Premiere und mit der Wappenfigur der Gemeinde, dem Linksmähder.