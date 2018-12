Im Zeichen der Erneuerung

Der geschäftliche Teil der Madiswiler Gemeindeversammlung war in einer guten halben Stunde erledigt. Dann marschierte das Trio Stefani auf und leitete mit «Frohes Wiedersehen» über zu den feierlichen Verabschiedungen. Davon gab es an diesem Abend einige: Nicht nur Gemeindepräsidentin Vreni Flückiger (SVP) hört nach 20 Jahren im Gemeinderat auf, sondern auch gleich fünf der sechs weiteren Exekutivmitglieder. Lediglich Ueli Werren stellt sich nochmals zur Verfügung, wechselt aber von den Finanzen ins Präsidium (wir berichteten). Zudem geht Finanzverwalter Kurt Wyssmann Ende Jahr in Pension, nach ganzen 37½ Jahren im Amt.