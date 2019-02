«Wir wollen das ‹Nati› als Fasnachtslokal pushen», sagte Felix Wüthrich von der organisierenden Fasnachtsclique Glöön. Dort sei es zwar ein wenig kleiner als im Kornhaus, dafür gemütlicher und familiärer.

Zudem könne die Clique, die nur noch aus drei Aktiven bestehe, dort ihren Aufwand kleiner halten, so Wüthrich. Und für gute Stimmung ist so oder so gesorgt: Diesmal heizten neben den heimischen Oldies und den Bächburg-Schränzern aus Oensingen SO erstmals an einem Glöönfescht auch Haub-haub aus Langenthal den Besuchern kräftig ein. (swl)