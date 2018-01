«Ich habe ein Rehkitz gerettet und werde dafür bestraft»

Dort oben im Wald sei er jeweils gestanden, ihr Rocci, sagt Cornelia Bader und blickt hin­auf zum Wald hinter ihrer Bergwirtschaft hoch über Wolfisberg. Habe genau beobachtet, ob er sich nähern könne oder nicht. Durch die Küche habe sie ihn dann jeweils ­hereingelassen ins Haus, das ihm damals halt ein bisschen zum Daheim geworden sei. Manchmal geschah dies im Versteckten. ­Zuweilen wagte sich der junge Rehbock aber auch bis in die Gaststube vor. «Klar», sagt die 44-Jährige: «Rocci ist die Sensation gewesen für die Leute hier.»

Es war an einem Junitag im Sommer 2016, als das Tier plötzlich in ihr Leben trat. Oder Cornelia Bader in das seine. Ihr Freund habe gerade nach den Rindern schauen wollen, die den Sommer auf der Buechmatt verbringen, als er sah, wie das Rehkitz wild umherrannte und nach der Mutter fiepte. Auch nach zwei Stunden sei die Ricke noch nicht aufgetaucht, erzählt Cornelia Bader, als wäre es gestern gewesen. Ganz dehydriert, wie es war, haben sie das Tier deshalb zu sich auf die Buechmatt gebracht.

Angst vor dem Abschuss

Wahrscheinlich hätte die Sennerin auch diesmal den Wildhüter angerufen. Genau so, wie sie es zwei Wochen zuvor bei jenem Gamskitz tat, das sie schwer verletzt vor ihrer Wirtschaft aufgefunden hatte. Hätten ihre Freundinnen sie nicht auf jenen Artikel aufmerksam gemacht, der nur wenige Wochen zuvor in der Zeitung erschienen war: Aus Spargründen seien die Wildhüter im Kanton Bern angewiesen worden, selbst gesund aufgefundene Rehkitze zu erschiessen, anstatt sie zur Aufzucht der Wildstation in Landshut zu übergeben (siehe Kasten).

Also beschloss Cornelia Bader, auf den Anruf zu verzichten und das Tier stattdessen selber aufzuziehen. Hat im Internet ebenso nach Antworten auf ihre Fragen gesucht wie bei der Wildstation. Hat sich fast vierundzwanzig Stunden am Tag um das Reh gekümmert, es gefüttert und ihm nach und nach die Umgebung gezeigt. Etwa einen Monat lang lebte Rocci so unter einem Dach mit der Wirtin und ihrem Freund. Nie sei das Tier eingesperrt gewesen, habe jederzeit nach draussen gehen können, versichert sie. Auf die gemeinsamen Spaziergänge folgten bald die ersten unbegleiteten Ausflüge hinauf in den Wald. Immer länger sei das Tier weggeblieben. Manchmal eine Woche, dann aber auch wieder nur einen Tag. Acht Monate sei das so gegangen, sagt Cornelia Bader. Bis Rocci im Februar 2017 dann zum letzten Mal nach Hause gekommen sei.

Lebenswichtige Scheu

«Obwohl ihr bekannt war, dass sie diesen Fund unverzüglich hätte melden müssen, erstattete sie keine Meldung, sondern nahm das Wildtier mit nach Hause, wo sie es ohne die erforderliche Bewilligung und nicht artgerecht hielt und fütterte», beschreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern. «Nach einer gewissen Zeit entliess sie das Wildtier wieder in Freiheit, fütterte es aber weiterhin regelmässig mit dem Schoppen.» Auch habe der Rehbock durch die fehlende Trennung von Mensch und Haustieren seine «natürliche und lebenswichtige Scheu vor Feinden» verloren.

Natürlich, sagt Cornelia Bader, man dürfe ein Wildtier nicht zum Haustier machen. Bis auf ihre jungen Katzen und den Hund habe sie denn auch keine weiteren Tiere an das Reh herangelassen. Verantwortungslos oder eigennützig, betont sie, sei ihr Handeln aber in keinem Moment gewesen. «Es ist immer das Ziel gewesen, Rocci auszuwildern. Ein Reh gehört in den Wald.»

«Es ist immer das Ziel gewesen, Rocci auszuwildern. Ein Reh gehört in den Wald.»Cornelia Bader

18 Kilo, Fellwechsel: Perfekt

«Ich bin überzeugt, dass sie nichts falsch machen wollte», sagt Jagdinspektor Niklaus Blatter. «Aber was sie getan hat, ist nun einmal nicht erlaubt.» Er verweist auf die Bewilligung, die für das Halten von Wildtieren vorgeschrieben ist. «Einfach nichts zu sagen, geht nicht.»

«Ich bin überzeugt, dass sie nichts falsch machen wollte. Aber was sie getan hat, ist nun einmal nicht erlaubt.»Jagdinspektor Niklaus Blatter

Bereits im Juli 2016 hatte Cornelia Bader einen Anruf von einem Wildhüter erhalten. Er habe gehört, sie halte ein Reh. «Ich log», räumt die Buechmatt-Wirtin offen ein. Zu gross sei ihre Angst gewesen, dass er das Tier töten würde. Drei Monate blieb es ruhig. Bis sich im Oktober wieder ein Wildhüter meldete. Zwei Stunden habe sie mit ihm an diesem Tag auf die Heimkehr von Rocci gewartet. 18 Kilogramm habe der Bock da schon gewogen. «Fellwechsel: perfekt», sagt Cornelia Bader stolz. Dennoch habe der Wildhüter befunden, das Tier müsse weg von der Buechmatt. Er melde sich. Wieder seien zwei Monate vergangen.

«Da läuft doch etwas falsch», ärgert sich die Wirtin. «Mir Druck machen, und dann geht doch nichts.» Beim nächsten Anruf des Wildhüters hat die Buechmatt-Wirtin einfach aufgehängt. Rocci sei im Wald gewesen, sagt sie. Jetzt sollten die von der Wildhut eben selber schauen.

Zwanzig Stunden Arbeit

Der Strafbefehl erreichte Cornelia Bader im Januar 2017. Sie werde für schuldig erklärt wegen «nicht unverzüglichen Meldens von Fallwild», wegen «privaten Haltens von Wildtieren ohne Bewilligung», wegen «vorsätzlichen und unberechtigten Aneignens eines jagdbaren Tieres, um es später wieder auszusetzen», auch, schrieb die Staatsanwaltschaft. Die Busse: 500 Franken oder eine ersatzweise Freiheitsstrafe von fünf Tagen. Und 200 Franken Verfahrenskosten. Die Gebühren habe sie sofort bezahlt, sagt Cornelia Bader. Bezüglich der Busse habe man sich dann geeinigt, dass sie stattdessen zwanzig Stunden gemeinnützige Arbeit leisten solle. Das mache ihr an sich nichts aus, sagt die Wirtin. Nur, dass sie überhaupt bestraft worden sei: Das könne sie beim besten Willen bis heute nicht nachvollziehen.

«Bestrafung unangemessen»

Auch der Verein Wildtierschutz Schweiz zeigte sich vom Vorgehen des Kantons «befremdet». Der Strafbefehl sei «zwar legal, aber abstrakt und unangemessen», hielt er noch im Januar 2017 in einem Schreiben an die Berner Staatsanwaltschaft fest. «Dass eine Tierschützerin einen Rehbock aufzieht und auch richtig wieder auswildert, ist moralisch gesehen keine Straftat», stellte er sich hinter Cornelia Bader. «Würde der Tierschutz in den Jagd­gesetzen angewendet, könnten Rehwaisen in den meisten Fällen verhindert werden, und es käme gar nicht zu solchen Situationen.»

«Dass eine Tierschützerin einen Rehbock aufzieht und auch richtig wieder auswildert, ist moralisch gesehen keine Straftat.»



Verein Wildtierschutz Schweiz

Erst jetzt das Aufgebot

Ihren Arbeitseinsatz hat Cornelia Bader bis heute nicht geleistet. Erst ein Jahr nach dem Strafbefehl hat sie vor zehn Tagen endlich das Aufgebot zu einer Vor­besprechung ihres anstehenden Einsatzes erhalten. Sie selber habe sich kurz zuvor beim Kanton erkundigt, wie es denn nun aus­sehe mit ihrer Busse. «Im Winter haben wir hier oben nicht so viel Arbeit wie im Sommer», erklärt sie. Daher habe sie das Ganze nun einfach hinter sich bringen wollen. Ein Hohn sei das Ganze nach wie vor.

Ihr Blick schweift wieder hinauf zum Waldrand hinter ihrer Bergwirtschaft. Rocci ist dort schon seit Monaten nicht mehr aufgetaucht. Nur zufällig habe sie ihn letzten November wieder einmal im Wald gesehen, sagt Cornelia Bader. Er habe sie angeschaut. Aber auf sie zugekommen sei er nicht mehr. «Sein Zuhause ist jetzt der Wald.» (Berner Zeitung)