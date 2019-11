IV-Rente bezogen und schwarzgearbeitet

Rückenschmerzen mit Ausstrahlung bis ins rechte Bein: Mit diesem Befund meldete sich ein Mann aus Niederbipp im Sommer 2002 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Einige Monate zuvor wurde ihm wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Arbeitgebers gekündigt. Der Mann war in einem Baugeschäft tätig. Nach dem Erhalt der Kündigung soll er seinem Arbeitgeber gesagt haben, er werde in der Schweiz nie mehr arbeiten. Er gehe zum Arzt und werde über Rückenschmerzen klagen, bis er Invalidenrente erhalte. So steht es im Urteil des bernischen Verwaltungsgerichts.