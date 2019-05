IBL will gezielt wachsen

Der Betriebsertrag der Sparte Strom beläuft sich auf fast 18 Millionen Franken, dies bei einer abgesetzten Energiemenge von 95,3 Gigawattstunden und einer Netznutzung von 101,3 Gigawattstunden. Beide Werte liegen leicht unter jenen des Vorjahres. Beim Erdgas ging der Absatz hauptsächlich nach Langenthal, gefolgt von Roggwil und Thunstetten/Bützberg. Weitere Bezüger waren Lotzwil, Pfaffnau/St. Urban, Aarwangen, Bleienbach und Madiswil. Ausser Roggwil bezogen alle übrigen Gemeinden weniger Erdgas als noch 2017.

Attraktiver werden

Die IBL bewege sich in einer sich rasch wandelnden Umwelt mit rasanten technologischen Entwicklungen. Dazu kämen demografische Herausforderungen, zunehmender wirtschaftlicher Druck sowie ein verschärfter Fachkräftemangel, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Anforderungen des Unternehmens sowie der Mitarbeitenden hätten sich somit «deutlich erhöht». Deshalb will die IBL künftig als Arbeitgeberin gezielt an ihrer Attraktivität arbeiten. Das Leitbild sowie die Unternehmenswerte würden das Leitbild dazu bilden.

Diesen September feiern die IBL mit der Stadt ihr 125-jähriges Bestehen. Seit 1894 verbinde man die Region und ihre Menschen, lautet der Slogan. Damit das auch künftig so bleibt, will die Firma weiter investieren. Der Verwaltungsrat hat sich 2018 in zwei Workshops mit der strategischen Neuausrichtung der IBL bis ins Jahr 2025 befasst. Die beiden Workshops haben eine Strategie mit elf mittel- und langfristigen Teilstrategien hervorgebracht. Der Fokus liege dabei auf einem gezielten Wachstum, gerade in den Bereichen Kommunikation, Betriebsführungen, Elektroinstallationen und Energiedienstleistungen. Neu hinzukommen soll zudem das Geschäftsfeld Wärme/Kälte.