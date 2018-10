Hoteldirektor im eigenen Haus

Draussen vor dem Hof steht ein Wagen voller Kürbisse. Der Golden Retriever Ike spaziert auf dem Hof herum. In Ochlenberg ist es an diesem Vormittag ruhig – eigentlich wie immer. Hier bewirtschaften Daniel und Nelly Jordi ihren Bauernhof. Als Zusatzerwerb bieten sie Bed and Breakfast (B&B) an.

Jordis sind sozusagen «alte Hasen» im Geschäft, vermieten sie ihre Zimmer doch schon seit dem Jahr 2007. Ein neuer Standort für B&B hingegen ist in der Wohnung von Mina Seiler in Huttwil zu finden. Die 36-Jährige bietet ihren Gästen drei Zimmer im ländlichen Nyffel an. Noch mehr Räumlichkeiten sind es bei Vreni und Noldi Schönmann in Niederbipp, die eine 2-Zimmer-Wohnung vermieten. Doch alle haben sie etwas gleich – sie generieren ein zusätzliches Einkommen.

Mina Seiler bietet Platz für bis zu zehn Gäste. Foto: Olaf Nörrenberg

B&B gibt es in den USA und England schon seit Jahrzehnten. Unterkünfte bei Privatleuten, in deren Preis noch ein Frühstück serviert wird, sind dort nichts Aussergewöhnliches mehr. Anders in der Schweiz: Dass sich mit der eigenen Wohnung Geld verdienen lässt, wurde hierzulande erst vor ein paar Jahren entdeckt.

Dies bestätigt auch Dorette Provoost, Geschäftsführerin von Bed an Breakfast Switzerland GmbH. «Wir führen keine Statistik darüber, ob einzelne Kantone oder Regionen eine Zunahme oder eine Abnahme aufweisen. Aber generell ist es so, dass es von Jahr zu Jahr immer mehr B&B-Anbieter in der gesamten Schweiz gibt. So auch im Raum Oberaargau.»

Auf der Suche

Ochlenberg hat keine eigene Kirche, kein Dorfzentrum und schon gar kein Hotel. Für eine Übernachtungsmöglichkeit ist aber der Jordi-Hof weitherum bekannt. Was vor zwölf Jahren mit einem Zimmer begonnen hat, ist bis heute zu einem B&B mit vier Zimmern geworden. «Entstanden ist das Angebot aus einem Überschuss an Platz», wie sich der 47-jährige Landwirt Daniel Jordi erinnert.

Die 51-jährige Ehefrau Nelly ist mit Herz und Seele Gastgeberin und begrüsst Gäste aus der Schweiz, Europa, Kanada und den USA. In den vier Zimmern können bis zu 14 Personen übernachten. Doch was bewegt die Gäste gerade dazu, im abgelegenen Ochlenberg zu übernachten? «Vielfach sind die Personen auf der Suche nach ihren Wurzeln, sind hier aufgewachsen oder ihre Grosseltern wohnten hier, ehe sie in ein anders Land auswanderten», sagt Nelly Jordi.

«Ich weiss am Morgen nie, wer heute auftaucht.» Mina Seiler Inhaberin des B&B in Nyffel, Huttwil.

Bei den Schweizer Gästen sind es eher die Herzroute für Velofahrer und das nahe gelegene Emmental, die anziehen. Eine Übernachtung mit eigenem Bad gibt es in Ochlenberg für 68 Franken. Ohne eigenes Badezimmer kostet die Übernachtung pro Person 48 Franken. Ein Frühstück und Ratschläge für kleine Entdeckungstouren sind selbstverständlich, wie Daniel Jordi erzählt.

Interessante Gespräche

Im verschlafenen Nyffel, etwas ausserhalb des Blumenstädtchens, sind die summenden Bienen und die zwitschernden Vögel besonders gut zu hören. Eine algerische Mutter mit ihren zwei erwachsenen Söhnen checkt gerade aus. Das Trio will seine Verwandten in Huttwil besuchen und hat in Nyffel übernachtet.

Hier hat die 36-jährige Mina Seiler diesen Sommer ein B&B eröffnet. In drei Zimmern finden bis zu zehn Gäste Platz. Die Gastgeberin hat die Hotelfachschule absolviert und im Engadin ein 4-Stern-Hotel geführt. Zurück nach Huttwil ist wegen ihrer krank gewordenen Mutter gekommen, die im selben Haus wohnt. Da ihre Wohnung 13 Zimmer umfasst, kam die einstige Weltenbummlerin, die unter anderem längere Zeit in Costa Rica und Australien lebte, auf die Idee von B&B.

«Ich weiss am Morgen nie, wer heute auftaucht», sagt Mina Seiler mit einem Lachen. Auch die Gäste selbst kämen untereinander in Kontakt.

«Der grosse Unterschied zwischen uns und Airbnb ist, dass bei den Mitgliedern von Bed and Breakfast Switzerland keine Reservationsgebühren anfallen und immer ein Frühstück mit dabei ist. Letzteres treffen Gäste bei den Anbietern der amerikanischen Konkurrenz nur äusserst selten an», erzählt Dorette Provoost.

Inmitten von Niederbipp vermieten Vreni und Noldi Schönmann ihre heimelige 2-Zimmer-Wohnung mittels Airbnb. Angefangen haben die Rentner mit einem normalen B&B. Da die Nachfrage aber vielfach ausblieb, haben sich die Gastgeber dazu entschlossen, das Frühstück nur noch auf Wunsch anzubieten und den Preis für die Wohnung zu senken.

«Seither haben wir mehr Anfragen und können die Wohnung besser vermieten», wie Vreni Schönmann erzählt. Heute wird die Wohnung hauptsächlich von ausländischen Mitarbeitern aus Tschechien und Russland genutzt, die in der Region Niederbipp für eine kurze Zeit arbeiten. Ein Gast bezahlt pro Nacht 64 Franken, jede weitere Person 55 Franken.

Grosser Erfolg

In Nyffel ist das Angebot teurer. Pro Person kostet hier eine Nacht 90 Franken. Ein Zweierzimmer ist für 115 Franken zu haben. Dazu wird ein üppiges Frühstück aufgedeckt. Die Gäste von Mina Seiler reisen zu zwei Dritteln aus dem Ausland an. Ein Businessplan soll ihr dabei helfen, den Betrieb weiterführen zu können.

«Der Start verlief um ein Vielfaches besser als erwartet, so verzeichnete ich in den ersten drei Monaten bereits über 110 Logiernächte», freut sich Seiler. Unterstützt wird die gebürtige Huttwilerin von ihrer Mutter Mina Haupt und deren Ehemann. Derzeit arbeitet sie nebenbei noch in einem 50-Prozent-Pensum als Kauffrau. Ziel wäre es, den Teilberuf aufzugeben und sich nur noch um die Gäste zu kümmern.

(Langenthaler Tagblatt)