Hornusserhütte wird vergrössert

Fahles Licht, düstere Ecken und tief liegende Decke. Viel Raum bietet die Hornusserhütte nicht gerade, schon gar nicht, wenn sie an einem Wettkampf das Heim- und das Auswärtsteam bewirten soll. Das Holzhaus mit Baujahr 1983 darbt vor sich hin, aber schon im Oktober ist damit Schluss.

Denn die Hornussergesellschaft Thörigen baut um oder, besser gesagt, baut neu. Auf dem Dach stehen schon die Holzprofile, um fast zwei Meter höher sollen die seitlichen Wände werden. Drinnen wird die Küche umgestellt, die ­Abstellkammer im Geschoss darunter erhält neue Toiletten.

Es fallen hohe Kosten an

Seit Januar letzten Jahres stehen Sanierungspläne im Raum. Nachdem die Gemeindeversammlung von Bleienbach, auf dessen Boden die Thöriger Hornusser spielen, diesen Juni einer Umzonung zustimmte, entstand aus der Landwirtschaftszone eine Zone für Sport und Freizeitanlagen Hornussen. Dieser Entscheid ermöglicht es den Hornussern nun, ihre Hütte nicht bloss zu sanieren, sondern gleich auch abzureissen und neu zu bauen.

Am 5. Juli stimmten die Vereinsmitglieder an der ausserordentlichen Hauptversammlung diesen Plänen einstimmig zu. Und dies, obschon Bruttokosten von circa 320 000 Franken anfallen. «Unsere Vereinskasse kann diese Summe nicht decken, das ist klar», sagt Vereinsmitglied Patrick Hofer heute. Der Leiter des Planungs- und Bauausschusses will versuchen, mit viel Eigenleistung seiner Leute und Sponsoring das Optimum herauszuholen. Sprich: den hohen Betrag noch irgendwie zu drücken.

Projekt geniesst Zustimmung

Volles Vertrauen in ihn hat Vereinspräsident Beat Roder, der das Auslegen und Erklären der Pläne gleich ganz Hofer überlässt. «Für mich ist es wichtig, dass wir unsere personellen Kapazitäten innerhalb des Vereins bestmöglich nutzen», sagt Roder. Er sieht sich daher bloss als Bindeglied zum Vorstand. Was ihn wie auch Hofer positiv stimmt, ist die breite Zustimmung für das Projekt. Beide Gemeinden wie auch die Bleienbacher Burger sind den Hornussern wohlgesinnt.

Die Parkplatzsituation ist schriftlich geregelt, und auch die neuen Kanalisationsanschlüsse Richtung Thörigen können nun gebaut werden. Davor hatten etwa 15 Landwirte und Grundeigentümer ihre Zusage geben müssen. Bis zum 11. September lag beim Oberaargauer Regierungsstatthalteramt das Baugesuch auf. Einsprachen gab es auch hier keine.

Die Hornusser wollen am bisherigen Standort nur minim vergrössern. Die seitliche Erhöhung des Daches sowie eine zusätzliche Türe und mehr Fenster schaffen Licht und Platz für mehr Bänke und Stühle. Damit sollen endlich zwei Teams mit je zwanzig Spielern Platz haben in der Hütte. «Darauf freuen wir uns riesig», sagt Hofer. Auch draussen soll der überdachte Anbau einer stabileren Konstruktion weichen. Dadurch entstehen zusätzliche gedeckte Sitzflächen für die drei Teams sowie die Nachwuchsabteilung der Thöriger Hornusser.

Nächste Woche erwartet Projektleiter Hofer die Baubewilligung, Mitte Oktober soll ein formeller Spatenstich folgen. Danach müssen die Hornusser ihre Hütte rasch ausräumen, denn die Zeit drängt. Gebaut wird den ganzen Winter hindurch. Bis März muss nämlich der Neubau stehen. Dann beginnt die nächste Saison. Ein milder Winter käme daher den Hornussern sicherlich entgegen. (Berner Zeitung)