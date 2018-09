Hier wird Disziplin vorgelebt

Schon um 7 Uhr morgens ­stehen Leute vor dem ­Wanger Salzhaus geduldig Schlange. Die vielen Männer und auch ein paar Frauen tragen alle Gewehre und Pistolen auf sich. Bevor sie am Oberaargauer Landesteilschiessen loslegen dürfen, müssen sie hier ihre Waffen kontrollieren lassen.

«Die Kontrolle ist für alle Schützen Pflicht», betont Daniel Schafer. Auch der Kommunikationsverantwortliche des Festes stellt sich in die Schlange, um sein Sturmgewehr kontrollieren zu lassen. Für den leidenschaftlichen Schützen steht fest: Er will am Landesteilschiessen nicht nur als Organisator walten, sondern auch seinem Hobby frönen.

Schafers Faszination für den Schiesssport wird im Gespräch offensichtlich. «Für mich steht nicht die Leistung im Vordergrund», betont der Niederönzer. Vielmehr beeindrucke ihn immer wieder aufs Neue der Fokus, der für das Hobby vonnöten ist. «Die verschiedenen Funktionen des Körpers müssen in Einklang gebracht werden», erklärt der Hobbyschütze. Bei der Schuss­abgabe höre man sogar auf zu atmen.

In der Festwirtschaft im Salzhaus herrscht zu dieser frühen Stunde eine friedliche Atmosphäre, die Schützen grüssen sich freundlich und beobachten geduldig die Kontrolle ihrer ­Waffen. Die Gewehre und Pis­tolen werden von den Experten mit verschiedenfarbigen Kle­bern plombiert.

So erkennen die Zuständigen auf den Schiessplätzen, dass die Waffe einwandfrei und regelkonform funktioniert. Mit einem «Gut Schuss!» gibt der Experte die Waffe wieder in die Hände ihres Besitzers. Die Helfer hinter den Korrektur-, Kontroll-, Auszeichnungs- und Auszahlungsschaltern haben am ersten Morgen freilich noch wenig zu tun. «Das wird sich schon um die Mittagszeit ändern», ist der Kommunikationsverantwortliche überzeugt.

Alles andere als leise geht es auf den Anlagen zu und her, wo schon der Geruch von Pulverdampf in der Luft liegt. Ruhig und diszipliniert dafür umso mehr. Die Gewehrschützen etwa dürfen aus ihrer liegenden Position aufstehen, wenn die Waffe entladen und gesichert ist und das Magazin entfernt wurde. Ein Schützenmeister kontrolliert zurückhaltend, ob sich die Schützen an diese Vorgabe halten. «Wenn das jemand nicht tut, hat er sofort eine Hand auf der Schulter», betont Daniel Schafer.

Ebenso bei den Pistolenschüt­zen wird Disziplin grossgeschrieben. Über 25 Meter feuern sie ihre Waffe sogar auf Kommando ab – und sichern sie ebenso gleichzeitig auf Befehl. Anschliessend kontrolliert auch hier ein Schützenmeister jede einzelne Pistole. «Disziplin ist bei uns das A und O», sagt Schafer. Hobby hin oder her – letztlich halten sie alle ein tödliches Gerät in den Händen.

Auch aus diesem Grund ist Daniel Schafer der Verschärfung des Waffengesetzes nicht abgeneigt. «Für einen Schützen ist es ja kein Problem, einen Waffenschein zu beantragen und sich an Regeln zu halten.» Zudem unterstütze er berufsbedingt – Schafer ist Geschäftsführer von Energie Wasser Bern – sowieso eine politische und wirtschaftliche Öffnung der Schweiz. Ihm sei aber bewusst, dass er in Schützen­kreisen mit seiner Meinung durchaus anecke. Wobei Schafer überzeugt ist, dass bei vielen seiner Kollegen ganz grundsätzlich die Abneigung gegenüber der Europäischen Union mitschwingt.

Zudem begrüsst der Niederönzer die Entwicklung des Schiesswesens weg vom Militärischen, hin zum Sport. Die technischen Ausrüstungen und die augenfällige Disziplin liessen sich auf die­se Entwicklung zurückführen. «Noch vor ein paar Jahrzehnten waren vor allem Träger von Armeewaffen an Schützenfesten anzutreffen», sagt Schafer. Und Kontrollen seien damals noch unüblich gewesen.

Einer, der das disziplinierte Treiben auf den Schiessplätzen mühelos aus der Ferne beobachten kann, ist Fredy Baschung. Eine Koryphäe im Schiesssport, regelmässig ist er an Schützenfesten anzutreffen. Der Balsthaler erfasst die Resultate, die per Server und Datenleitung direkt in sein Büro im Salzhaus übermittelt werden.

«Der gefällt mir nicht», sagt Baschung mit Blick auf den Bildschirm. Auf dem Schiessstand Chleihölzli in Wangen sollte unlängst ein Schütze am Werk gewesen sein – das Programm spuckt aber kein Resultat aus. «Da muss ich anrufen», sagt Baschung, er marschiert mit dem Handy am Ohr aus dem Salzhaus. Das Telefonat bringt rasch Klärung: «Es sind einfach ‹Laueri›», sagt Baschung und lacht. Für den ersten Festtag laufe es hier im Oberaargau ansonsten sehr gut.

Frauen seien immer häufiger im Schiesssport anzutreffen, sagt Daniel Schafer. Doch am ersten Wettkampftag des Oberaargauer Landesteilschiessens sind sie noch klar in der Unterzahl. Eine junge, unerfahrene Schützin ist für die schiessbegeisterten OK-Mitglieder und Helfer also ein gefundenes Fressen. «Ich habe gehört, Sie werden heute Abend schiessen?» Da weiss offenbar jemand mehr als ich.

Tatsächlich liege ich abends auf der Matte hinter dem Abzug eines Sturmgewehrs. Auf Daniel Schafers Rat hin habe ich mir eine Jacke angezogen. Doch nicht deswegen sind meine Hände schweissnass. «Passiert denn da nichts, wenn ich danebenschiesse?», frage ich. Meine Angst lässt sich nicht mehr verbergen. Schafer beruhigt, sagt, ich werde schon treffen.

Doch der erste Schuss landet im grünen Juhe. Schafer schraubt ohne klaren Anhaltspunkt am Visier. Und diesmal treffe ich tatsächlich! Letztlich erreiche ich bei acht Schüssen 53 Punkte. «Fürs erste Mal ist das gut», gratuliert mir mein Mentor. Dass es wegen meines Zitterns fast unerträglich gewesen sei, mir zuzusehen, sagt er erst jetzt. (Langenthaler Tagblatt)