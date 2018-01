Hier will Langenthal die neue Eishalle bauen

Der Langenthaler Gemeinderat hat entschieden, dass Eissport im Oberaargauer Regionalzentrum künftig im Gebiet Hard im Nordwesten der Stadt betrieben werden soll. Er strebt dort den Bau einer neuen Eishalle als sogenanntes Public-Private-Partnership-Projekt an, also in Zusammenarbeit mit Privaten.

Die Eishalle soll laut einer Mitteilung des Langenthaler Gemeinderats vom Freitag auf der Fläche zwischen der Berufsschule und dem Parkplatz des Parkhotels gebaut werden. Das Areal gehört der Stadt Langenthal.

Der Gemeinderat sei überzeugt, dass dieser Standort sowohl für die Stadtentwicklung als auch für den Betrieb einer Anlage für Breiten- und Spitzensport die besten Voraussetzungen biete, steht in der Mitteilung weiter.

Die fragliche Fläche liege bereits in der Zone für öffentliche Nutzungen. Eine Eishalle an dieser Stelle stimmte mit dem räumlichen Entwicklungskonzept Langenthals überein und der neue Siedlungsrichtplan der Stadt sehe eine Weiterentwicklung dieses Areals für Sport- und Freizeitnutzungen vor.

Der Standort habe allerdings auch Nachteile. Die Schrebergärten an der Weststrasse werden der neuen Eishalle zum Opfer fallen: «Für die Gärten müssen wir eine alternative Fläche suchen», erklärte Stadtpräsident Reto Müller an der Pressekonferenz.

Für die weitere Entwicklung des Projekts möchte die Stadt Privaten die Führungsrolle überlassen. Die Stadtregierung will aber die öffentlichen Interessen wahren. Gemeint ist, dass öffentlicher Eislauf, Schul- und Breitensport möglich bleibt. Der Langenthaler Gemeinderat glaubt, dass er mit Bedingungen bei der Abgabe des Lands im Baurecht die Interessen der Stadt wahren kann.

An einer Medienkonferenz sagte Stadtpräsident Reto Müller am Freitag, mögliche Mantelnutzungen für den geplanten Stadionneubau seien beispielsweise Wohnungen, Dienstleistungen oder Gastronomie. Dies nach einer Anpassung des Zonenplans. Kontakte mit Investoren gebe es noch keine. Wann die neue Halle stehen könnte, ist offen.

Eine Kombination Sportstadion/Einkaufszentrum, wie es sie in anderen Städten gibt, wird es in Langenthal nicht geben: Die Stadt hat laut Müller festgelegt, dass ausserhalb der Kernzone keine Läden mit über 300 Quadratmetern Fläche entstehen dürfen.

Auch Umbau der Schoren-Halle geprüft

Die Stadt Langenthal hatte im Jahr 2016 eine Studie zum besten Standort für Eishallen-Neubauten in Auftrag gegeben. Zudem gab die Langenthaler Stadtregierung zusammen mit dem SC Langenthal und der Kunsteisbahn Langenthal AG im Sommer 2017 bekannt, auch ein Umbau der bestehenden Halle in Schoren sei eine Option.

Der Standort Schoren fiel nun vor allem deshalb ausser Rang und Traktanden, weil die Landbesitzerin, die Burgergemeinde Schoren, den Baurechtsvertrag mit der Stadionbesitzerin Stadt nicht über 2031 hinaus verlängern will. Auch wäre bei einem Umbau eine Waldrodung nötig gewesen und fast alle Fachbeurteilungen fielen negativ aus.

Seinen Standortentscheid hat der Langenthaler Gemeinderat nun nach Abschluss aller Studien gefällt. Er hörte auch den SC Langenthal an, der die im Jahr 2016 in Auftrag gegebene Studie aus sportlicher Sicht prüfte.

Ein «intensiver, ausserordentlich partizipativer Prozess» habe stattgefunden, schreibt die Stadtregierung. Müller sagte vor den Medien, der Standort Hard habe im Gemeinderat «deutlich obsiegt».

Die Autoren der 2016 durch die Stadt Langenthal in Auftrag gegebenen Standortevaluation nannten nebst dem Gebiet Hard den Langenthaler Reitplatz als zweite Option für einen Neubau. Dort wirkten sich unter anderem die Nähe zu Wohnbauten negativ auf die Beurteilung aus. Zudem handelt es sich um einen Deponiestandort.

«Schlechteste Infrastruktur der Liga»

Die Eishalle Schoren mit ihren 2700 Steh- und den 1400 Sitzplätzen stammt aus dem Jahr 1961, wurde 1980 überdacht und seither immer wieder baulich angepasst. Die Anforderungen der Liga an die Eishallen in der Nationalliga A («National League») und B («Swiss League») würden immer höher, sagten Stadt Langenthal, SC Langenthal und die Eishallen-AG im Sommer 2017.

Der Geschäftsführer des SC Langenthal, Gian Kämpf, sagte damals, es sei «fünf vor zwölf» für Verbesserungen. Der Langenthaler Schlittschuhclub verfüge über «die schlechteste Infrastruktur-Ausgangslage der gesamten Liga» und bezahle die höchsten Mieten. Die Hauptsponsoren und Kernaktionäre der SC Langenthal AG verlangten bald Lösungen.

Kämpf sagte am Freitag vor den Medien, der SC Langenthal habe den Standortentscheid des Gemeinderats mit Freude zur Kenntnis genommen. Wichtig sei auch, dass nun ein Entscheid gefällt sei. (tag/sda)