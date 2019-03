Auch bei auswärtigen Guggen ist das Städtli-Power äusserst gefragt. «Die Atmosphäre bei uns ist halt schon speziell», sagt Bovey. Und was vielerorts serbelt, ist in Wangen nach wie vor der Renner: die Beizenfasnacht. «Die Lokale sind am Samstag proppenvoll.» Käme es im Aarestädtli zu einem Beizensterben, würde die Fasnacht mit untergehen. An dieses Szenario mag Bovey gar nicht erst denken.

In den Startlöchern

Der Wanger selbst ist bereits im Kinderwagen mit dem Fasnachtsvirus angesteckt worden. Sein Vater hat die Zytgloggeschränzer 1977 mitbegründet, ab den 90er-Jahren war Klein Alain bei den Konzerten und Umzügen stets mit dabei. Seit sieben Jahren führt er die Gugge als Präsident.

Der ganze Vorstand ist äusserst jung aufgestellt, alle sieben Mitglieder sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Der ganze Verein zählt aktuell 33 Mitglieder. «Einige nehmen die Kinder mit, die dritte Generation ist also auch schon in den Startlöchern», sagt Alain Bovey und lacht.

Volles Programm

Seine Motivation ist ungebrochen gross, obwohl er beruflich stark eingespannt ist. Als Verkäufer von Seilbahnkabinen ist er auf der ganzen Welt unterwegs. Und doch sei nach sieben Jahren die Zeit langsam reif für frischen Wind im Präsidium: «Ich möchte das Amt in gute Hände übergeben.» Den Bettel urplötzlich hinschmeissen kommt für ihn nicht infrage. An der Fasnacht selbst hat er ohnehin keine Zeit für solche Überlegungen. Vielmehr wird gefeiert, ganz nach dem diesjährigen Motto: «Los lo tschädere».

Nach dem Urknall am Freitag und dem Städtli-Power geht es nahtlos weiter: Am Samstag sind die Kinder- sowie die Beizenfasnacht angesagt, und am Sonntag dreht der grosse Umzug seine Runde. Den Abschluss findet die Wanger Fasnacht mit dem «Tschämele» am Montagnachmittag: Kinder ziehen von Haustür zu Haustür, von Beiz zu Beiz und erhalten für eine Gesangseinlage ein «Batzeli». Alain Bovey ist guter Dinge, dass die Fasnacht in Wangen noch viele Jahre bestehen wird – mit dem Städtlicharme, den Vereinen und den Beizen, die sie ausmachen.