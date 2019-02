Im Treff Etage 2 der Spitex Oberes Langetental an der Spitalstrasse 52 in Huttwil wird Karten gespielt. Was man den Spielerinnen und Spielern nicht ansieht: Einige sind an diesem Nachmittag nur zum Spielen da, andere den ganzen Tag, und einige wohnen sogar vorübergehend hier.