«Herumsitzen bringt nichts»

In seinem Wohnzimmer hängen Urkunden über Urkunden. Denn Hans Anderegg hat sich in seinem 95-jährigen Leben auf vielfältige Weise engagiert. So war er während über 20 Jahren im Gemeinderat und zwischen 1968 und 1982 auch Präsident von Oberbipp. Die Leidenschaft, die am längsten andauerte, hat Anderegg aber in der Blasmusik gefunden: Seit nunmehr 80 Jahren ist er Mitglied der Musik Oberbipp.