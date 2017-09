Grünes Licht für das revidierte Organisationsreglement

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern hat grünes Licht gegeben: Das Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Wangenried wurde genehmigt. Dessen Totalrevision hatte die Gemeindeversammlung im Juni dieses Jahres nach Diskussionen und mit Änderungen einstimmig genehmigt. Zu reden gab nicht etwa der Artikel, der die Einführung der Urnenabstimmung beinhaltet. Diesbezüglich mussten fast alle Gemeinden, die am Fusionsprojekt Oberaargau Nord beteiligt sind, ihr Organisationsreglement anpassen. Dies, damit die Stimmberechtigten am 24. September an der Urne über die Fortführung des Projekts befinden können.

Vielmehr gab die Erhöhung der Finanzkompetenz des Gemeinderates von 20 000 Franken auf 100 000 Franken einigen Stimmberechtigen zu denken. Eine Einwohnerin kritisierte, dass nur die Änderung hinsichtlich der Grossfusion vom Gemeinderat präsentiert und andere Revisionen nicht erwähnt worden waren. Die Versammlung stimmte schliesslich den Anträgen zu, die Kompetenz der Exekutive auf 50 000 Franken festzusetzen und das vor­gesehene fakultative Referendum aus dem Reglement zu ­streichen. (bga)