Grosses Projekt für schmale Strasse

Diese sei aber überlastet und befinde sich in keinem guten Zustand mehr, sagt Gemeindepräsident Andreas Mühlemann (BDP). Zudem sei es in der heutigen Zeit fast zwingend, die veralteten Leitungen durch ein modernes Trennsystem zu ersetzen, um das Schmutz- und das Regenwasser in getrennten Leitungen abzuführen. Es wird daher nicht nur die Schmutzwasserleitung erneuert, sondern auch eine neue Regenabwasserleitung erstellt – auf einer Länge von rund 230 Metern.

Eigentümer sollen mitzahlen

Am Ende der Strasse mündet das Schmutzwasser in die bereits bestehende Mischabwasserleitung. Das Regenwasser hingegen wird auf das südlich gelegene Grundstück der Überbauungsordnung Swinggolf weitergeführt und dort in eine neue, sogenannte Retentionsanlage geleitet, die das Wasser dosiert in die eingedolte Bachleitung abgibt.

Die Gemeinde ist laut Mühlemann bereit, die Anlage so weit auszubauen, dass alle Grundeigentümer anschliessen können. Die Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass sich die Eigentümer finanziell daran beteiligen würden. Eine Umfrage habe gezeigt, dass die meisten von ihnen dazu bereit seien, sagt der Gemeindepräsident. Je nachdem, wie viele sich beteiligen, wird die Anlage grösser oder kleiner.

Erledigt ist das Projekt, für das kürzlich das Baugesuch eingereicht worden ist, aber damit noch lange nicht. Vielmehr zieht es gleich eine ganze Kette von weiteren Arbeiten nach sich. Ausgelöst durch die GEP-Massnahme werden auch die Wasserversorgung Steinenberg, die Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil und die Swisscom ihre Anlagen erneuern, die ebenfalls im Strassenbereich verlaufen. Zudem ersetzt die Fernsehgenossenschaft Seeberg ihre Kabel.

Die Gemeinde wiederum wird die Beleuchtung ersetzen und mit neuen LED-Lampen ausrüsten. Und nicht nur das: Bedingt durch die Arbeiten an den Werkleitungen und den allgemein schlechten Zustand der Strasse hat sich der Gemeinderat entschieden, gleichzeitig die 180 Meter lange Strasse komplett zu sanieren.

«Wir sind uns bewusst, dass die Zugänge während einiger Bauphasen erschwert sein werden.»Andreas Mühlemann, Gemeindepräsident

An der bestehenden Linienführung und am hohen Längsgefälle (10 bis 18 Prozent) ändert sich dadurch nichts. Auch die Strassenbreite von nur 3,50 Metern bleibt bestehen. Eine Vergrösserung komme aufgrund der bestehenden Liegenschaften nicht infrage, so Mühlemann. Auf der schmalen Strasse können zwei Personenwagen nicht kreuzen.

Mehr Lärm und Verkehr

Die Eigentümer seien an einer Informationsveranstaltung über das Projekt orientiert worden, sagt Mühlemann. Dabei wurden auch die Auswirkungen aufgezeigt: Die Bauarbeiten beeinträchtigen die Anwohner nämlich mit Lärm oder Verkehr, die engen Platzverhältnisse im Sonnrain werden dadurch nicht besser. Zudem seien allenfalls an privaten Vorplätzen noch Anpassungen nötig, so Mühlemann.

Das Projekt sei bei den Betroffenen aber grundsätzlich gut angekommen. Fragen habe es bezüglich der Parkiermöglichkeiten und der Zufahrten gegeben. «Wir sind uns bewusst, dass die Zugänge während einiger Bauphasen erschwert sein werden», sagt der Gemeindepräsident. Man werde hierfür aber gute Lösungen finden.

Der Waldweg, der parallel zum Sonnrain verläuft, soll als Ausweichroute dienen, wenn die Strasse für die Grabarbeiten gesperrt wird. Der Weg muss ebenfalls instand gestellt werden.

Zweiter Kredit notwendig

Die Kosten für die Gesamtsanierung belaufen sich gemäss Voranschlag auf 800'000 Franken (plus/minus 10 Prozent). Den grössten Teil davon kann die Gemeinde über den 1,4-Millionen-Franken-Kredit finanzieren, den die Gemeindeversammlung vorigen November für die GEP-Massnahmen genehmigt hat.

Für die Strassenarbeiten hingegen muss an der Gemeindeversammlung im Juni noch ein Kredit in Höhe von etwa 226'000 Franken eingeholt werden. Die Bauarbeiten sollen im August beginnen und rund vier Monate dauern.