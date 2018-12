Grosses Minus budgetiert

Trotz strömendem Regen fanden am Montagabend 55 Stimmberechtigte (von total 1049) den Weg zum Schulhaus Hubel, um der Gemeindeversammlung in Wynau beizuwohnen. Zu Diskussionen führte bei ihnen das neue Reglement über die Mehrwertabgabe: So tauchte die Frage auf, weshalb bei Aufzonungen keine Mehrwertabgabe gefordert werde.