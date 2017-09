Gewinn zu welchem Preis?

Auf den ersten Blick scheint die Rechnung einfach: Getrennt bleiben die Forstbetriebe defizitär. Spannen sie indes zusammen, können Synergien genutzt und Kosten optimiert werden. Die Wirtschaftlichkeit ist denn auch oberstes Kriterium beim angestrebten Gemeindeverband Forst Oberaargau, den die Burgergemeinden Roggwil und Langenthal am 17. Oktober aus der Taufe heben sollen.

Die Forstbetriebe seien seit dem Jahrhundertsturm Lothar Ende des letzten Jahrtausends mit sinkenden Holzpreisen und steigenden Personalkosten konfrontiert, führte Planungsleiter Lorenz Bader den rund 60 anwesenden Burgerinnen und Burgern im Langenthaler Zwinglihaus die erheblichen Verluste vor Augen, vor denen auch ihre Gemeinden nicht verschont geblieben sind. Defizite zwischen 100 000 und 200 000 Franken verzeichneten deren Forstrechnungen in den vergangenen Jahren. Eine gemeinsame Betriebsorganisation könne dies ändern, verwies Bader auf die Flexibilität bei der Arbeitsorganisation und der Equipengrösse, die so gewonnen werden könne. Denn Veränderungen am Personalbestand sollen – zumindest vorerst – keine vorgenommen werden.

Aufgaben hinterfragen

Vielmehr gehe es darum, eine bessere Auslastung bei den Arbeitsverfahren zu erreichen. Über etwa 400 Hektaren erstreckt sich die Waldfläche der Langenthaler Burger, über etwa 540 Hektaren diejenige der ­Roggwiler. Zwar würde gemäss dem erstellten Businessplan in der Holzproduktion weiterhin ein Defizit von jährlich insgesamt knapp 30 000 Franken resultieren. Dieses würde allerdings aus den Nebenbetrieben im Forstbereich, das heisst, insbesondere aus dem Erlös der Arbeiten für Dritte, gedeckt.

Bis anhin sind die Forstrechnungen Bestandteil der Burgerrechnungen. Dadurch habe man sich auch immer wieder Aufgaben «geleistet», die man nun sicher hinterfragen müsse, hielt Bader fest – und betonte: «Der Forstbetrieb übernimmt keine Aufgaben mehr, die nicht rentieren.» Gerade das gab allerdings zu Fragen Anlass. «Man hat bisher das Defizit zugunsten einer nachhaltigen Waldnutzung getragen», zeigte sich der Roggwiler Landwirt und Bildungskommissionspräsident Adrian Glur (SVP) besorgt, dass künftig nur noch gewinnbringende Schläge gemacht werden könnten. Entwarnung gab Jürg Schneider, Abteilungsleiter Mittelland beim kantonalen Amt für Wald (Kawa): Auch der Gemeindeverband werde den Hauvorschlag jeweils vom Kanton bewilligen lassen müssen. Unverhältnismässige Rodungen seien nicht zu befürchten.

Es braucht den Konsens

Auch Fragen zur Organisation an sich blieben nicht aus: Wurden andere Möglichkeiten geprüft? Ein Ausstieg aus dem Verband ist möglich – aber was würde dann aus den Maschinen, die nun in diesen eingebracht werden? Und was, wenn sich die beiden Burgergemeinden überhaupt nicht einig würden bei der Bewirtschaftung?

Man werde einen Konsens finden müssen, so Lorenz Bader. Ansonsten würde der Verband tatsächlich scheitern. Das sei jedoch noch nirgends der Fall gewesen, verwies er auf erfolgreiche Forstverbände, die er im Solothurnischen bereits habe begleiten können. Käme es dennoch zur Trennung, werde man – «mit Anstrengung verbunden» – auch die Infrastruktur wieder aufteilen können. Der Gemeindeverband mit seiner öffentlich-rechtlichen Struktur sei nach Meinung der Arbeitsgruppe deshalb die ideale Form der Partnerschaft für die beiden Burgergemeinden, weil dieser auch ein unkompliziertes Hinzukommen weiterer Mitglieder ermögliche.

Zumindest seitens des Kantons steht der Verbandsgründung anscheinend nichts im Weg. Es entspreche voll und ganz der ­Vision des Kantons, grössere Forstbetriebe zusammenzubringen, gab Jürg Schneider seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Betrieb dereinst ein Magnet sein werde. (Berner Zeitung)