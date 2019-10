Gerät die 5-1-1-Formel nun ins Wanken?

Neben den National- und Ständeratswahlen steht am 20. Oktober auch auf kommunaler Ebene ein entscheidender Wahlsonntag an: In Lotzwil müssen die Stimmberechtigten an der Urne neben sechs Gemeinderatsmitgliedern auch einen neuen Gemeindepräsidenten bestimmen. Denn Markus Ott wird das Amt nicht mehr weiterführen. Vor vier Jahren wurde der Parteilose auf der SVP-und-Bürgerliche-Liste noch im Vorfeld still wiedergewählt.