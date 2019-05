Gemeinsam zu einem neuen Spielplatz

Den Spielplatz im Quartier gemeinsam mit den Bewohnern zu erneuern: Das ist der grösste Wunsch, der am Informationsanlass zur neu erstellten Sozialraumanalyse im Gjuch geäussert wurde. Das Quartier am Dorfeingang aus Richtung Langenthal war in den 1960er-Jahren entstanden. Die acht Wohnblöcke mit ihren 79 Wohnungen sind seither im Dorf immer wieder ein Thema.