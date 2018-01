Gemeinsam durch den Alltag

«Herzlich willkommen» steht auf der Tafel beim Eingang des Dorfhuus im Zentrum von Rütschelen. Die Begrüssung ist entsprechend, die Atmosphäre im Gemeinschaftsraum, in der ehemaligen Gaststube des früheren Restaurants Löwen, wirkt gemütlich.

Um den grossen Tisch sitzen fünf der total zwölf Bewohnerinnen und Bewohner. Am liebsten würden alle gleichzeitig vom ­familiären Zusammenleben in der grossen Wohngemeinschaft erzählen.

«Ich habe lange gesucht», beginnt Regina Meyer. Mit ihren bald 75 Jahren ist sie die älteste Bewohnerin im Dorfhuus. Sie ­habe verschiedene Wohnformen ausprobiert, aber nie das Richtige gefunden. Bis sie schliesslich in einer alternativen Zeitung auf das Inserat von Barbara Ledermann und Isla Hämmerle gestossen ist.

«Zweimal habe ich das Dorfhuus besucht und dann gewusst: Das ist es, was ich brauche.» Die ausgebildete Pflegefachfrau hat 15 Jahre lang als Störköchin gearbeitet und kocht nun mindestens einmal pro Woche für alle und verwöhnt die Gäste bei kulturellen Anlässen.

Wohnen und arbeiten

Als «ganzheitliches Leben», könnte man die Lebensart im Dorfhuus bezeichnen. Denn die neun Erwachsenen und drei ­Kinder – ein viertes, das zweite des Initiantenpaares, kommt im Frühling dazu – wohnen nicht nur in diesem Haus. Ein Teil von ihnen arbeitet auch hier.

Der ausgebildete Psychologe, Psycho­therapeut und Biolandwirt Isla Hämmerle führt an zwei Tagen in der Woche eine psychotherapeutische Praxis. Eine weitere Bewohnerin ist in denselben Räumlichkeiten als Atemtherapeutin tätig, und Ruedi Manser betreibt in der gemeinschaftlichen Werkstatt sein Atelier als Instrumentenbauer und Holzskulpteur.

Der 63-jährige Astrologe, Kräutermann und Holzkünstler gehört der Gemeinschaft seit Juni an. «Ich wollte nicht allein leben», nennt er einen der Gründe für den Einzug ins Dorfhuus. Er gibt jedoch zu, dass auch finanzielle Aspekte eine Rolle spielten.

Gemeinschaftlich

Im Dorfhuus verfügt jeder über einen eigenen Wohnraum mit Nasszelle. Dafür bezahlen die Bewohner zwischen 600 und 1000 Franken. «Das deckt die Unkosten und dient uns nicht als Einkommen», betont Isla Hämmerle.

Eine kleine und eine grosse Stube, die Küche, das Grotto, die Werkstatt, die Sauna, das Gästezimmer und der ganze Aussenraum werden gemeinschaftlich genutzt. Gekocht wird abwechselnd, geputzt ebenso. Wer ein Auto hat, fährt mit den anderen zum Einkauf.

«Alle zwei bis vier Wochen sitzen wir zusammen und besprechen, wer was macht», erklärt Barbara Ledermann. «Die kulturellen Anlässe werden ebenfalls gemeinsam organisiert», fährt die 34-jährige psychologische Beraterin fort, die in Bern arbeitet und später ebenfalls im Haus praktizieren wird.

Zuzug mit Kindern

Eine der regelmässigen öffentlichen Veranstaltungen ist die jeden ersten Samstag im Monat stattfindende Tanzveranstaltung mit DJ. Auf diesem Weg ist die fünfte Gesprächspartnerin ins Dorfhuus gekommen. «Ich besuchte die Disco.» Ihr sei sofort die gute Atmosphäre aufgefallen, erinnert sie sich.

Wenig später habe sie sich spontan dazu entschlossen, mit ihren Töchtern im Alter von 9½ und 13½ Jahren einzuziehen. «Allerdings erst, nachdem sie sich damit einverstanden erklärt hatten», betont sie. Die 50-Jährige überbrückt so den Umbau ihres Hauses und gönnt sich eine Auszeit von ihrem Partner. Zur Lebensgemeinschaft gehören noch drei Katzen und ein Hund.

Bis zum Lebensende

Eine Pflegefachfrau im Haus und genügend Leute, welche die Kinder hüten. Das tönt praktisch, war jedoch nicht bewusst so geplant. «Die Gemeinschaft und das, was die Kinder durch die verschiedenen Lebenserfahrungen mitbekommen, sind das Wesentliche», betont Priska Kurmann.

Und Regina Meyer ergänzt, dass sie selbstverständlich medizinisch helfe, wenn nötig. «In dem Rahmen, wie man sich in der Familie gegenseitig hilft.» Sie selber will bis an ihr Lebensende im Dorfhuus bleiben. «Ich habe mich erkundigt, ob ich dort und nach meinen Vorstellungen sterben dürfe», sagt sie.

«So offen über verschiedene Themen zu sprechen, ist genau das, was dieses Haus ausmacht», ergänzt Priska Kurmann, um sogleich zu betonen, dass ebenso viel gelacht wie ernsthaft diskutiert werde.

«Menschliche Qualitäten», nennt dies Ruedi Manser und fasst die Atmosphäre im Dorfhuus in einem Satz zusammen: «Hier herrscht ein guter Geist.»

Der nächste Tanzabend (Grotten­disco) findet am 3. Februar ab 21 Uhr mit DJ Philipp statt. Aufgelegt wird Musik von den 50ern bis heute. Gemeinsames Nachtessen um 19 Uhr auf Anmeldung. Infos auf Dorfhuus.ch. (Langenthaler Tagblatt)