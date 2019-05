Fürs Klima auf die Strasse

Organisiert wurde der Protest von einem regionalen Komitee, zu den Initianten gehört auch Dyami Häfliger, Student und Jungpolitiker aus Langenthal: «Die Oberaargauer Gruppe war beim letzten Streik in Bern dabei, wir fanden, dass auch in der Region die Zeit reif ist für eine Demo.» Per Whatsapp hatten sich die Streikenden vernetzt, die Details wurden an Treffen ausgearbeitet: «Die Organisation verlief demokratisch, wer mithilft, hat Mitspracherecht», sagt Häfliger.

Alle Generationen dabei

Um Viertel nach neun geht es los, rund hundert Menschen haben sich versammelt. Die Parolen beginnen zu klingen: «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!» Vor allem der Kopf des Zugs macht Lärm, in den hinteren Reihen begnügt man sich mit dem «Wir sind hier». Zahlreiche bunte Kartonschilder mit illustrierten Botschaften zeugen von grossem Zeitaufwand und der Kreativität der Teilnehmer. Der Lärmpegel steigt in der Marktgasse: Hier haben sich auch schon einige Schaulustige versammelt, die den Streikenden schweigend zuschauen.

Mal wird auf Deutsch, mal auf Französisch gerufen, auch Parolen auf Englisch sind häufig: Die Klimabewegung ist in Langenthal zwar noch jung, und doch funktioniert sie auf dieselbe Weise wie anderswo. Organisation und Werbung erfolgen über die sozialen Medien, gestreikt wird am selben Tag wie an rund 1600 Orten weltweit.

Man könnte denken, dass sich entsprechend nur Junge engagieren würden, doch zumindest in Langenthal ist die Realität anders: Alle Generationen sind vertreten, etwa ein Drittel der Protestierenden sind Erwachsene. Auf Nachfrage geben die meisten an, schon am letzten Streik Mitte März in Bern dabei gewesen zu sein, nun an der Demo im Wohnort mitzumachen, sei Ehrensache.

Auf dem Wuhrplatz kommt der Zug dann zum Stehen: Das Publikum erwartet die Schlussvoten bereits. Samira Kurt und Dyami Häfliger machen mit einem Dank an die Teilnehmer den Anfang, reden über die Dinge, die jeder und jede im Alltag für den Umweltschutz tun kann. Sie greifen Themen auf, die auch auf den zahlreichen Plakaten und Schildern stehen: Reduzierung des Flugverkehrs, des Fleischkonsums.